Poliisia on ammuttu kotihälytystehtävällä Varsinais-Suomessa Ruskolla

Poliisia on ammuttu tänä iltana kotihälytystehtävän yhteydessä Varsinais-Suomessa Ruskolla, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Tehtävä Ruskon Vahdolla oli poliisin mukaan puoli yhdeksän aikoihin illalla yhä kesken.

Ulkopuolisille ei ole ollut tilanteessa vaaraa, Lounais-Suomen poliisi kertoo. Poliisin mahdollisesti saaman vamman vakavuudesta ei ole vielä tietoa.

Lounais-Suomen poliisi ei kommentoinut STT:lle sitä, oliko kyseessä suunnitelmallinen ja tarkoituksellinen poliisin ampuminen. Poliisi ei myöskään kommentoi, millainen kotihälytystehtävä oli kyseessä.

Turun Sanomien silminnäkijätietojen mukaan poliisi on ollut tapahtumapaikalla useiden yksiköiden voimin ja paikalla on nähty myös useita ensihoidon yksiköitä sekä lääkintähelikopteri. Poliisi oli illalla eristänyt rikospaikan.

Lounais-Suomen poliisi kertoo, ettei se kommentoi asiaa tänään enempää tutkinnallisiin syihin vedoten.

Ilta-Sanomiin yhteydessä ollut, lähistöllä asuva nainen kertoi lehdelle puoli yhdeksän jälkeen illalla, että osa poliisipartioista oli poistunut paikalta. Myös helikopteri oli hänen mukaansa poistunut. Paikalla olevat poliisit olivat raskaasti aseistettuja, mutta tilanne oli rauhallinen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kommentoi illalla Twitterissä poliisin tviittiä tapahtuneesta. Hän toivotti kaikkea voimaa ja tukea kentälle.

– Poliisi turvaa meidän kaikkien arkea, kaikkina aikoina. Pahimmissa tilanteissa se voi tarkoittaa oman turvallisuuden vaarantamista, Ohisalo kirjoitti.

STT

