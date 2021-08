Presidentti Niinistö: Afganistanin jälkeen voi kysyä, mikä on lännen kyky tai halu edistää arvojaan maailmanlaajuisesti

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Talebanin nopeassa valtaannousussa ei romahtanut vain Afganistanin hallinto, vaan samalla koko läntinen maailma ajautui perustavien kysymysten äärelle. Niinistön mukaan nyt voidaan kysyä, mikä on lännen kyky edistää arvojaan maailmanlaajuisesti ja onko siihen enää edes tahtoa. Entä mitä tapahtunut tarkoittaa maailmanjärjestykselle, Niinistö jatkoi puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Presidentin mukaan Kiinassa ja Venäjällä on jo varmasti tulkittu Afganistanin kohtalon osoittaneen, etteivät Yhdysvallat ja koko länsi onnistu arvomaailmansa viennissä. Hänen mukaansa tällaisten epäilyjen varjosta on vaikea irtautua, olipa päätelmä oikea tai väärä.

