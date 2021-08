Presidentti Niinistö osallistuu kansainväliseen Krim-kokoukseen Ukrainassa

Presidentti Sauli Niinistö osallistuu tänään Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa pidettävän Krim-foorumin ensimmäiseen kansainväliseen huippukokoukseen. Ukrainan aloitteesta perustetun foorumin tarkoituksena on pitää esillä Venäjän keväällä 2014 miehittämän ja itseensä laittomasti liittämän Krimin tilannetta kansainvälisessä yhteistyössä.

Niinistö pitää huippukokouksessa puheenvuoron sekä osallistuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin isännöimälle lounaalle. Niinistön ohjelmassa on myös kahdenvälisiä tapaamisia.

Ukrainalaistietojen mukaan Krim-foorumin osallistuu edustajia 44:stä eri valtiosta ja kansainvälisestä järjestöstä.

Ohjelmajohtaja Arkady Moshes Ulkopoliittisesta instituutista ei odota huippukokouksen tai foorumin toiminnan johtavan konkreettisiin muutoksiin Krimin tilanteessa.

– Ei tämä tietenkään muuta Venäjän suhtautumista Krimiin, mutta kokous on hyvin tärkeä Ukrainan ja lännen suhteille, Moshes sanoo.

Hänen mukaansa nimenomaan Krimin tilanteeseen keskittyvä korkean tason kokous lähettää tärkeän viestin eri puolille maailmaa siitä, ettei alueen anastamista Ukrainalta ole hyväksytty poliittisesti tai oikeudellisesti. Myös Venäjän reaktiot kokoukseen ovat osoittaneet, että sillä on merkitystä, Moshes sanoo.

Krimin tataareja pidätetty ja vangittu

Moshes kehuu erityisesti Suomea siitä, että se osallistuu monesta muusta maasta poiketen kokoukseen valtionpäämiestasolla. Muita tällaisia maita ovat ukrainalaistietojen mukaan muun muassa Baltian maat ja Puola.

Aiemmin tällä viikolla venäläinen tuomioistuin langetti neljälle Krimin tataarille 12-18 vuoden vankeustuomiot. Syynä oli kuuluminen islamilaiseen Hizb ut-Tahrir -järjestöön, joka on kielletty Venäjällä mutta sallittua Ukrainassa.

Vain päivää myöhemmin Krimillä pidätettiin mediatietojen mukaan jälleen viisi tataaria, mukaan lukien paikallinen imaami.

Arkady Moshesin mukaan tässä suhteessa Krim ei ole Venäjän turvallisuuskoneiston silmissä erikoistapaus. Siellä, kuten muuallakin nyky-Venäjällä, pyritään seuraamaan ja nujertamaan kaikki toiminta, mikä vain haiskahtaakin hallinnon vastustamiselta ja oppositiotoiminnalta.

Ukrainassa juhlitaan huomenna tiistaina maan itsenäistymistä Neuvostoliitosta 30 vuotta sitten. Suomen Puolustusvoimat osallistuu juhlapäivän paraatiin asettamalla siihen kolmen sotilaan lippuvartion.

—

Lähteenä myös uutistoimisto Ukrinform, Radio Free Europe / Radio Liberty, Puolustusvoimat.

https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3300438-fortyfour-countries-and-organizations-full-list-of-crimea-platform-participants-announced.html

https://www.rferl.org/author/crimea-realities/-jmyqo

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: