Presidenttipari hankki uuden koiran – Jenni Haukio esittelee Oskun tviitissään

Presidenttiperhe on saanut uuden jäsenen, kertoo Jenni HaukioTwitterissä. Osku-nimen saanut koiranpentu on rodultaan tenterfieldinterrieri.

Presidentti Sauli Niinistön ja Haukion edellinen koira, bostoninterrieri Lennu kuoli toukokuussa aivolisäkekasvaimeen. Julkisuudessakin esiintynyt Lennu eli kymmenen vuoden ikäiseksi.

Tenterfieldinterrieri on australialainen koirarotu, jota Kennelliiton nettisivuilla luonnehditaan vahvaksi, aktiiviseksi, ketteräksi, monipuoliseksi ja kätevänkokoiseksi työterrieriksi. Luonteeltaan rotu on itsevarma, oppivainen ja isäntäväelleen uskollinen.

Suomessa tenterfieldinterrieri ei ole kovin yleinen rotu.

Presidenttiparin uudesta koirasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

https://twitter.com/JenniHaukio/status/1431931355403804674

https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/rotumaaritelmat/fci_3/3tenterfield.pdf

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/5ab0c761-a0d5-43a5-87e5-5f31b6add5fb

