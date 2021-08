Luke: Puolukkasadosta on tulossa kuivasta kesästä huolimatta hyvä – pölytys onnistui keskimääräistä paremmin

Syksyn puolukkasadosta on tulossa runsas, Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo. Vaikka helteinen kesä kuritti kypsyvää puolukkaa erityisen kuivilla alueilla, puolukan pölytys onnistui keskimääräistä paremmin.

Helteet pitivät puolukkaa pölyttävät hyönteiset aktiivisina. Lisäksi puolukka kestää kuivuutta paremmin kuin esimerkiksi mustikka, jonka sato kuivui kehnonlaiseksi.

Tosin puolukkakaan ei kestä kuivuutta määräänsä enempää, erikoistutkija Rainer Peltola toteaa Luken tiedotteessa.

– Keskimäärin alle 70 prosenttia puolukan raakileista on tähän mennessä kehittynyt kypsiksi marjoiksi saakka. Yleensä vastaava osuus on yli 80 prosenttia, Peltola sanoo.

– Raakileiden määrä oli kuitenkin niin suuri, että kypsää marjaa näyttäisi tulevan oikein mukavasti.

Luken mukaan ensimmäisiä hillopuolukoita on poimittu jo lähes koko maassa. Makeampaa puolukkaa sen sijaan saadaan odotella vielä ainakin viikon ajan eteläistä Suomea myöten.

Eetu Halonen

STT

