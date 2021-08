Rajoitusten poisto on iso helpotus teatterille ja elokuvateatterille – ”Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa”

Kokoontumisrajoitusten ja lähikontaktien välttämisvelvoitteen poistuminen ilahduttaa salolaisia kulttuuritahoja, joiden toimintaan liittyy katsomo.

– Rajoitusten poisto todella vaikuttaa ja helpottaa meitä paljon, tiivistää Salon Teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma.

– Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa – se on taloudellisesti erittäin tärkeä juttu, sanoo elokuvateatteri Bio-Salon yrittäjä Jari Mäkilä.

Vaikka rajoituksia on nyt väljennetty, sekä Salon Teatterissa että Bio-Salossa toteutetaan edelleen asiakasturvallisuutta lisääviä käytäntöjä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumosi perjantaina kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktien välttämisvelvoitetta koskevat päätöksensä Varsinais-Suomen ja Satakunnan osalta. Samaan aikaan valtionneuvoston asettamia ravintolarajoituksia on edelleen voimassa tartuntatautilain 58c:n pykälän mukaisesti. Pykälä rajoittaa anniskeluaikoja ja asiakaspaikkojen määrää. Saman pykälän mukaan asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavien toimijoiden tulee huolehtia tilojensa yleisöturvallisuudesta yleisellä tasolla.

Salon Teatterissa on päästy jälleen esittämään musikaali Seiliä. Sen kausi jäi pahasti koronan jalkoihin, mutta nyt syksyn aikana on luvassa vielä kymmenen esitystä.

– Käytännössä avin päätös tarkoittaa sitä, että kun katsomoon mahtuisi 150 ihmistä, sinne voitiin ottaa vain 24 katsojaa. Nyt voimme esittää Seiliä noin 100 katsojalle, Mia Kuisma kertoo.

Kuisman mukaan Seilin kaikki esitykset olivat jo loppuunmyytyjä. Nyt musikaali voidaan viimein tarjota lipun jo ostaneille.

– Parempaa kohti mennään. Meillä oli koko ajan usko siihen, että Seili pääsee lavalle, kun rokotteet alkavat purra.

Vaikka lähikontaktien välttämisvelvoite ei ole enää voimassa, Salon Teatterissa ei myydä salia täyteen. Kuisman mukaan seurueiden väliin jätetään tyhjä paikka.

– Suurin piirtein voidaan palata normaaliin. Toki halutaan pitää huoli sekä henkilökunnan että asiakkaiden turvallisuudesta, vaikka se teettääkin lisää työtä ohjaamisessa ja etenkin siivoamisessa.

Seilin lisäksi Salon Teatterissa on luvassa marraskuussa farssi Vuokravaimon ensi-ilta. Monasti jo peruttu lasten ja nuorten musikaali Tippukivitapaus saa ensi-iltansa näillä näkymin maaliskuussa.

– Ehdimme jo pitää Tippukivitapauksen kenraalin, mutta ennen ensi-iltaa kaikki pistettiin kiinni. Se oli rankkaa nuorille, jotka olivat innoissaan ja sitten pettyneitä. Nyt musiikkinäytelmästä tulee täysin uusi prokkis, jossa pääosanesittäjätkin ovat vaihtuneet, Kuisma sanoo.

Myöskään Bio-Salossa ei isoa salia myydä täyteen. Sinne jätetään tyhjä penkkirivi.

Pienessä salissa väliä jää ilman rajoitustakin 1,2 metriä. Jari Mäkilän mukaan suomalaiset tosin jättäisivät turvavälin luontevasti ilman pakkoakin.

– Terve varovaisuus on yhä paikallaan: on käsidesiä ja ihmisiä ohjeistetaan pitämään etäisyyttä. Ihmiset ovat aika hyvin jo siihen oppineet oma-aloitteisestikin, Mäkilä sanoo.

Mäkilän mukaan rajoitusten poisto on taloudellisesti tärkeä juttu, sillä korona on koetellut elokuvateattereita ja teattereita erittäin kovalla kädellä.

– Rajoitukset ovat olleet teattereille epäoikeudenmukaisia: samaan aikaan on voitu lähes vapaasti käydä festareilla ja istua baareissa.

Lisäksi pääkaupunkiseudun tiukemmat rajoitukset ovat säteilleet laajemmalle: elokuvavälittäjät ovat siirtäneet ensi-iltoja, jolloin väljemmin rajoitetuilla paikkakunnilla on ollut vähemmän esitettävää.

Mäkilän mukaan nyt luvassa on hieno elokuvasyksy. Ensi-iltoja on paljon jonossa.

– Paljon kotimaista, muun muassa Hannele Laurin leffa ja Hytti nro 6 , joka voi olla yllättävän iso menestys. Yksi isoimmista ensi-illoista on uusi Bond-leffa, joka pitäisi tulla syys-lokakuun vaihteessa, Mäkilä sanoo.

Mäkilä iloitsee myös siitä, että nyt voidaan esittää kaupungin kulttuuritoimen kanssa toteutettavaa laatuelokuva- ja oopperasarjaa täysimääräisesti.

Mäkilä lisää, että Salossa on kaupungin kokoon nähden erittäin hyvä elokuvatarjonta.

– Saleja on paljon, ja toimivan yhteistyön ansiosta voimme järjestää parempia näytösaikoja sekä laajentaa Salon elokuvatarjontaa.

Kulttuuritila Näkkäri avaa ovensa

Koronarajoitusten helpottaessa ovensa avaa myös kulttuuritila Näkkäri, joka toimii Ylhäistentiellä entisen AMK:n auditoriossa.

Näkkärissä vietetään joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina Yleisöperjantai-iltaa. Illan tavoitteena on tarjota matalalla kynnyksellä monipuolisia kulttuurikokemuksia kaikenikäisille aina kamarimusiikista nukketeatteriin ja sirkukseen.

Kuun toisena lauantaina on vuorossa Lasten lauantai, jolloin ohjelmistossa on monenmoista elämystä perheille ja perheen pienimmille.

Syyskausi käynnistyy tulevana perjantaina 3.9. kello 19, kun lavalle astuu Race Horse

Company esityksellään Chevalier. Koko perheelle sopivan esityksen inspiraatio on lähtöisin perinteisen hevossirkuksen historiasta, joka on tuotu tähän päivään keppihevosten voimin. Lavalla nähdään esityksen ohjaaja ja käsikirjoittaja Kalle Lehto, joka tirehtöörin roolissaan tarjoaa akrobatian, jogleerauksen, klovnerian ja tasapainoilun taitoja, höystettyinä breakdanceliikkeillä. Lisäksi esityksessä päästään kurkistamaan mykkälyhytelokuviin, joiden musiikin Lehto soittaa lavalla livenä.

Lasten lauantaissa 11.9. kello 13 Näkkärin estradin valtaa jekutteleva, tanssiva ja soiva lastenesitys Metkut. Rivitalon tytön elämässä tapahtuu kummia, kun viereiseen kerrostaloon muuttaa uusi poika. Pihapiirissä törmäyskurssille joutuvat pian tytön arjen sekoittavat uudet äänet ja pojan musisointia häiritsevät tanssiaskelten rytmit. Mutkien ja metkujen kautta selviää, miten keskeytykset muutetaan musiikiksi, koskettimet käännetään tanssiksi ja reviirirajat avataan uusien leikkien areenaksi. (SSS)