Syyttäjä: Ruskon kotihälytyspaikalla oli ainakin kaksi siviilihenkilöä ampujan lisäksi – poliisia ampunut mies kuoli vammoihinsa sairaalassa, poliisi loukkaantui

Eilisiltaisen kotihälytyksen tapahtumapaikalla Varsinais-Suomen Ruskolla oli poliisia ampuneen miehen lisäksi ainakin kaksi muuta siviilihenkilöä, kertoo erikoissyyttäjä Heidi Savurinne valtakunnansyyttäjän toimistosta. Tapahtumat johtivat poliisia ampuneen miehen kuolemaan ja poliisin loukkaantumiseen.

Poliisia ampunut mies kuoli vammoihinsa sairaalassa. Loukkaantuneella poliisilla ei ole hengenvaaraa, kerrottiin keskusrikospoliisista yöllä.

– Paikalla olleet ovat todennäköisesti (ampujan) läheisiä henkilöitä, kertoo Savurinne STT:lle.

Savurinne johtaa esiselvitystä, joka koskee poliisin aseenkäyttöä tilanteessa. Esiselvityksen jälkeen päätetään, onko poliisin aseenkäytöstä aihetta aloittaa esitutkinta eli onko syytä epäillä poliisia rikoksesta.

Tutkinta on alkuvaiheessa

Savurinne painottaa, että hän on tässä vaiheessa poliisilta saatujen tietojen varassa ja tutkinnan edetessä tiedot tarkentuvat.

Paikalle tuli Savurinteen mukaan ensi vaiheessa kaksi poliisipartiota ja myöhemmin lisää poliiseja.

– Tästä (poliisien kokonaismäärästä) minulla ei ole tarkkaa tietoa, sanoo Savurinne.

Hän toteaa, ettei tiedä vielä tarkasti sitäkään, millaisin ensitiedoin poliisi sai hälytystehtävän.

– Selvitettävänä on myös se, kuka on käyttänyt ampuma-asetta ja missä järjestyksessä, sanoo Savurinne.

Esitutkintalain mukaan poliisin virkatehtävässä tapahtuneen voimankäytön esiselvittämisessä tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä. Käytännössä esiselvitys tehdään silloin, kun poliisin aseenkäyttö tai muu voimankäyttö johtaa henkilön vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

– Toki poliisi joutuu voimaa käyttämään tehtävässään. Nämä ovat yksittäistapauksia, joissa kokonaiskuva täytyy selvittää huolellisesti, sanoo Savurinne.

Syyttäjälaitos lähetti tiistaina puoliltapäivin lyhyen tiedotteen, jonka mukaan tapauksesta tiedotetaan myöhemmin lisää. Tässä vaiheessa syyttäjällä ei ole tiedotteen mukaan enempää tiedotettavaa.

Tapahtumat alkoivat iltaseitsemän aikoihin

Lounais-Suomen poliisi kutsuttiin kotihälytystehtävälle Ruskon Vahdolle maanantaina iltaseitsemän aikaan. Keskusrikospoliisin mukaan poliisin ja tätä ampuneen miehen haavoittumiseen johtanut aseenkäyttötilanne tapahtui kohdekiinteistön oviaukossa. Tilanteesta ei aiheutunut poliisin mukaan vaaraa ulkopuolisille.

Myös ampumatilanteessa haavoittunut poliisi käytti asettaan tapauksen aikana, kertoi rikostarkastaja Aki Lahtinen keskusrikospoliisista yöllä.

Lounais-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala kertoo, että tilanteessa mukana olleille poliiseille on tarjolla henkistä tukea asian käsittelyyn.

– Meillä on jälkipuinnille prosessit, joita hoitavat siihen koulutetut henkilöt – oli kyseessä sitten tämäntyyppinen tapaus tai esimerkiksi kuolonkolari. Haluamme tukea henkilökuntaa, sanoo Hoikkala.

Hoikkala ei kerro tarkemmin loukkaantuneen poliisin voinnista tai siitä, miten pitkään tämä on työskennellyt poliisina.

Elina Korkee

STT

