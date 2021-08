Saaren Taika laajentaa tuotantoa Perniöön, yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna 300 prosenttia

Särkisalolaisen Saaren Taian vauhti on kova. Pyykkietikasta alkunsa saanut yhden naisen yritys on laajentunut muutamassa vuodessa kymmenien luonnonkosmetiikkatuotteiden sekä ekologisten pesu- ja puhdistusaineiden valmistajaksi. Satojen jälleenmyyjien myyntiverkosto kattaa koko maan ja tihenee koko ajan. Kuluttajille suunnattu verkkokauppa on vilkasta.

– Viikossa tulee yhdestä kymmeneen uutta jälleenmyyjää, kuten kampaamoja, kauneushoitoloita ja kivijalkaliikkeitä. Merkittävä, iso, uusi yhteistyökumppani on Ruohonjuuri, Suomen ensimmäisiä eko- ja luomutuotteiden myymälöitä. Se on pitkään yrittänyt päästä jälleenmyyjäksi, mutta tuotantokapasiteettimme ei ole riittänyt, toimitusjohtaja Veera Amnelin-Kylämäki kertoo.

Marketeissa yrityksen tuotteita ei myydä.

Tuotantomäärät moninkertaistuvat, kun yrityksen laajennus Perniön keskustaan valmistuu. Nykyisten varasto- ja pakkaustilojen sekä tehtaanmyymälän yläkertaan Heikkiläntielle remontoidaan tänä vuonna yli 200 neliötä uutta tuotantotilaa.

Vakituisia työntekijöitä on nyt 15 ja osa-aikaisia kolme. Uudet tilat merkitsevät myös uusia työpaikkoja. Laajennuksen jälkeen yritys tähyää myös ulkomaille, lähinnä Pohjoismaihin.

Yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna 300 prosenttia. Nykyvauhdilla tämän vuoden kasvu on samaa luokkaa, ja liikevaihto yltää seitsemään miljoonaan euroon. Viime vuonna se oli kolme miljoonaa euroa.

Amnelin-Kylämäki tietää syyt menestykseen.

– Toimivat tuotteet, laatu ja korkealuokkaiset raaka-aineet, joista ei tingitä. Sitten on idearikas ihminen. Ideoimme yhdessä ja kuuntelemme asiakkaita ja työntekijöitä.

Idearikas ihminen on yrityksen perustaja ja Amnelin-Kylämäen äiti, Johanna Amnelin .

Tuotteiden luonnonmukaiset raaka-aineet, kuten oliiviöljy, ovat sertifioituja. Tuoksuina käytetään eteerisiä öljyjä, joita saadaan kasveista puristamalla tai höyryttämällä.

Suurin osa raaka-aineista tulee ulkomailta, mutta kotimaistakin on: Särkisalosta poimittuja ja uutettuja tyrninlehtiä ja mustikanlehtiä.

– Asiakkaista monet kärsivät iho-ongelmista, kuten aknesta, ruusufinnistä ja hs-taudista eli hikirauhastulehduksesta. Kenellä ongelmia ei ole, ei näe tuotteiden arvoa, Amnelin-Kylämäki sanoo.

Uusin aluevaltaus ovat meikit. Ensimmäisenä markkinoille tuli ripsiväri, joka valmistetaan Italiassa. Valmista tuotetta edelsi vuoden tuotekehitys ja lukuisat testit.

– Ripsivärin menekki yllätti täysin. Sitä on myyty tuhansittain, hän iloitsee.

Ihonhoitotuotteet ovat puolet Saaren Taian tuotannosta, toisen puolen muodostavat kodin pesu- ja puhdistusaineet. Tämän hetken ehdoton hitti on biohajoava siivoussaippua, joka on kehitetty vanhojen reseptien pohjalta.

– Olemme saaneet asiakkailta ennen ja jälkeen -kuvia. Mikään ei voi olla vakuuttavampi kuin tyytyväiset asiakkaat.

Ei keinotekoisia hajusteita tai väriaineita

Mikä luonnonkosmetiikka?

Valmistuksessa suositaan luonnonmukaisia raaka-aineita, joiden alkuperä pystytään jäljittämään.

Uhanalaisia kasveja tai geenimuunneltuja raaka-aineita ei käytetä.

Synteettisten hajusteiden, öljyjen, rasvojen ja väriaineiden käyttö on kielletty. Kiellettyjä ovat myös silikonit sekä mineraaliöljyt kuten parafiini ja vaseliini.

Ei sisällä synteettisiä eli keinotekoisia säilöntäaineita, hajusteita tai väriaineita.

Eläinrasvat ja proteiinit, kuten ihra, tali ja eläinkollageenit eivät ole sallittuja. Mehiläisvahaa ja lanoliinia eli villarasvaa voidaan käyttää.

Tuotteet testataan vapaaehtoisilla, eläinkokeita ei käytetä. Dermatologisia (ihotauti) testejä valvovat lääkärit.

Yksinkertaiset valmistusmenetelmät säilyttävät raaka-aineiden luonnolliset ominaisuudet.

Lähde: Pro Luonnonkosmetiikka

Perheyrityksessä kaikki tekevät

25-vuotias Veera Amnelin-Kylämäki aloitti Topaz Oy:n toimitusjohtajana vajaa vuosi sitten. Yrityksen rekisteröity tavaramerkki on Saaren Taika.

– Olen ollut yrityksen toiminnassa alusta asti. Aluksi messuilla, tilausten käsittelyssä ja markkinoinnissa. Kun vuosi sitten kasvettiin, äidin kädet eivät enää riittäneet.

Yrityksen perustaja Johanna Amnelin kertoo nettisivulla avoimesti tarinansa yrittäjäksi. Huumeiden, rikosten ja perheväkivallan sävyttämä selviytymistarina on osa Veera Amnelin-Kylämäen elämää.

– Olemme äidin kanssa aika samanlaisia ihmisiä, meitä kiinnostavat samanlaiset asiat. Pienenä halusin olla asianajaja, mutta en jaksanut käydä koulua aktiivisesti keskivaikean masennuksen takia.

15-vuotiaana hän alkoi tehdä tatuointeja. Syntyi oma verkkokauppa ja nykyisin hän on myös oman yrityksen, Veraze Oy:n, toimitusjohtaja.

– Susta voi tulla mitä vaan, kun teet paljon töitä unelmiesi eteen!

Perheyrityksessä töitä riittää kaikille: puolisoille, veljelle ja isovanhemmille.

– Meille kaikille työ on nautinto.

Amnelin-Kylämäen puoliso Teemu Kylämäki on puuseppä ja yrittäjä. Marttilassa toimiva Novapuu valmistaa Saaren Taikaan saippua-alustoja, rasioita ja leikkuulautoja.

Lämpökäsitelty leppä on oivallinen materiaali alustoille. Se kestää kosteutta ja sitoo itseensä saippuan kosteuden, ja palasaippuan käyttöikä pitenee.