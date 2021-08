Ministeriöissä etsitään keinoa välttää tutkimusrahoituksen leikkaukset, kertoo Saarikko – ”Tämä on hallituksen yhteinen asia korjata”, sanoo puolestaan Andersson

Valtiovarainministeriö (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) etsivät ratkaisua, jotta uuden tutkimuksen rahoituksesta ei tarvitsisi vähentää vielä ensi vuonna. Asiasta kertoi STT:lle keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Seinäjoella.

– Hallituksen toimivalta ulottuu vuodelle 2023, mutta etsin nyt parhaillani VM:n ja OKM:n kanssa yhteistä ratkaisua siitä, että tästä teknisestä ongelmasta ei tule politiikkaa, hän sanoi.

Suomen Akatemian kautta kanavoitava rahoitusvaltuus tutkimukselle on pienenemässä, sillä valtio ei korvaa kokonaan Veikkauksen tuotoista saatavien varojen vähenemistä edunsaajille eikä korvauksesta ole sovittu vuoden 2023 jälkeen. VM:n ja OKM:n budjettiehdotuksissa esitetään, että uuden tutkimuksen rahoitus vähentyisi ensi vuonna kymmenillä miljoonilla euroilla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Saarikon mukaan tieteen kohdalla ongelma tulee tutkimuksen pitkästä kaaresta.

– Kun tutkimukset laitetaan liikkeelle, pitää tietää, että rahoitusta on myös tuleville vuosille, Saarikko sanoi.

Andersson: Rahoituksessa tahaton kuoppa

Tieteen rahoituksesta on käyty viime päivinä vilkasta keskustelua. Keskiviikkona kannanotoille kuultiin jatkoa niin hallituksen kuin oppositionkin suunnalta.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto alleviivasi haluavansa perua tieteen rahoitukseen kohdistuvat vähennykset. Puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan on olennaista etsiä syksyn budjettiriihessä sellaisia ratkaisuja, joihin koko hallitus voi sitoutua.

Anderssonin mukaan minkään hallituspuolueen tarkoitus ei ollut se, että johtuen Veikkaus-ratkaisun puuttumisesta vuodesta 2024 eteenpäin Suomen Akatemian myöntövaltuuksiin tulisi jo ensi vuonna kymmenien miljoonien kuoppa.

Keskustelu tieteen rahoituksesta virisi vihreiden moitittua tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista (kesk.) liian tyynestä suhtautumisesta tieteeseen kohdistuviin leikkauksiin.

– Ehkä tässä viime päivien keskustelussa on oudosti syytetty vastuuministeriä tieteen rahoituksen linjauksista, vaikka hän ei tietenkään vastuuministerinä ole syyllinen. Tämä on hallituksen yhteinen asia korjata, Andersson sanoi puolueen ministeriryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

”Tiede- ja kulttuuriministerin haukkuminen ei auta”

Hallituksen tieteen rahoitukseen kohdistamia leikkauksia moitittiin myös Lahdessa, jossa oli koolla kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokous. Puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi paitsi Suomen Akatemian kautta kanavoitavan tutkimusrahoituksen kutistumista myös kevään kehysriihessä päätettyä 35 miljoonan euron leikkausta tieteen ja tutkimuksen rahoitukseen vuodesta 2023 alkaen.

– Vihreät ja vasemmisto kritisoivat omia päätöksiään kuin olisivat oppositiossa. Ei se auta, että haukkuu tiede- ja kulttuuriministeriä, jos ei saa suutaan auki, kun hallituksen yhteisiä päätöksiä tehdään, Orpo letkautti.

Samalla Orpo muistutti hallitusohjelman kirjauksesta, jossa tavoitellaan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoituksen osuuden nostoa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

– Se on hyvä ja tärkeä tavoite, mutta se ei todellakaan tapahdu itsestään. Toivottavasti nyt viimein hallituspuolueille valkenee, että se vaatii aktiivisia tekoja ja poisvalintoja, Orpo sanoi.

Susanna Jääskeläinen, Saila Kiuttu, Tuomas Savonen

STT

Kuvat: