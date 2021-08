Sähköpotkulaudan kuljettaja kuoli jäätyään linja-auton alle Turussa – kyseessä tiettävästi ensimmäinen kuolemaan johtanut sähköpotkulautaturma Suomessa

Sähköpotkulautaa kuljettanut 23-vuotias nainen on kuollut törmättyään linja-auton kanssa Turussa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen sähköpotkulaudalla sattunut kuolemantapaus Suomessa.

Onnettomuus tapahtui Turussa Uudenmaankadun ja Hämeenkadun risteyksessä aamulla puoli yhdeksältä. Tilanteessa sähköpotkulautailija jäi paikallisliikenteen linja-auton alle ja menehtyi onnettomuuspaikalla.

Poliisi tutkii asiaa epäiltynä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kuolemantuottamuksena ja kuolemansyyn tutkintana.

Sähköpotkulaudoilla sattuu paljon onnettomuuksia

Sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet ovat olleet tänä kesänä paljon esillä. Onnettomuudet ovat johtaneet lukuisiin sairaalahoitoa vaatineisiin loukkaantumisiin muun muassa siksi, että niillä ajetaan paljon päihtyneenä. Myös kypärän käyttö on vähäistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan onnettomuuksiin joutuneet ovat usein noin 20-vuotiaita päihtyneitä nuoria. Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) taas kerrottiin aiemmin kesällä STT:lle, että sähköpotkulautaonnettomuuksien vammat ovat tyypillisesti esimerkiksi pään alueen ruhjeita ja murtumia. Osaa potilaista on jouduttu hoitamaan teho-osastolla.

Ainakin vuokrausyritykset Voi, Tier ja Lime ovat jo päättäneet laskea potkulautojensa nopeuksia viikonloppuöisin kaupunkialueilla. Sähköpotkulautojen onnettomuusalttiuteen on reagoitu myös viranomaistasolla useissa maissa. Esimerkiksi Norjan pääkaupunki Oslo on päättänyt kieltää sähköpotkulautojen käytön öisin ja alentaa niiden enimmäismäärää. Syyskuun alusta lähtien laudat menevät kaupungissa käyttökieltoon joka yö iltayhdestätoista aamuviiteen.

