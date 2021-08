Saku Nikkanen nousemassa Salon kaupunginhallituksen johtoon – haluaa torninostureita rakennustöihin kaupungin keskustaan

Salon kaupunginhallitukseen johtoon nouseva Saku Nikkanen (sd.) haluaa nähdä kaupungissa torninostureita. Keskustan kaavavaatimuksia on hänen mielestään löysättävä.

– Keskustan paraatipaikoilla on tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä. Rakennusliikkeillä on omistuksia ja halukkuutta rakentaa, mutta kaava on liian tiukka, Nikkanen toteaa.

Kaupunginvaltuusto valitsee maanantaina valtuuston puheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Salon SDP:n kunnallisjärjestö ehdottaa Nikkasta yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.

– Minulla on vahva usko siihen, että Salolla on paljon mahdollisuuksia, Nikkanen korostaa.

SDP:llä on kaupunginhallituksessa kolme paikkaa. Leena Ahonen-Ojalan ehdokkuudesta demariväki oli torstaina illalla yhtä mieltä, mutta kolmannesta paikasta piti äänestää. Äänestyksessä Simo Paassilta voitti Simo Vesan .

– Äänestäminen kuuluu demokratiaan, ja niiden jälkeen on jatkettava eteenpäin yhtenäisenä joukkona, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Timo Tammi muotoili tiedotteessa perjantaina.

Saku Nikkanen mieli kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi jo neljä vuotta sitten, mutta hävisi demarien sisäisessä äänestyksessä Saija Karnisto-Toivoselle.

– Sitä tikulla silmään, joka menneitä muistelee. Jälkikäteen ajatellen on varmaan ollut ihan hyväkin näin. Työskentely kaupunginhallituksessa on tullut tutuksi, ja olen saanut seurata Saijan puheenjohtajuutta läheltä. Hän on hoitanut sitä tosi hyvin, Nikkanen sanoo.

Saija Karnisto-Toivoselle on nyt tarjolla paikka kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajana.

– Meillä on mutkattomat välit. Siitä on helppo jatkaa, Nikkanen korostaa.

Kuntavaaleissa yli tuhat ääntä saaneen Nikkasen mielestä uudella kaupunginhallituksella on ”aika hyvätkin eväät” tehdä päätöksiä.

– Vaalitulos peräänkuuluttaa yhteistyötä. Kukaan ei pääse kukkoilemaan, vaan tarvitsee laajempaa tukea. Yksittäinen ryhmä jää helposti yksin, jos yhteistyötä ei löydy. Henkilöinä hallituksessa on sopivasti sekä uusia että kokeneita jäseniä.

Nikkanen muistuttaa, että ”aika moni” korosti vaalikampanjassa yhteistyötä ja omaa yhteistyökykyään.

– Nyt se mitataan.

SDP mainitsi jo kuntavaaliohjelmassaan Salon keskustan osayleiskaavan, jota tulisi puolueen mielestä ”tarkastella uudelleen”. Näkemys toistuu myös kunnallisjärjestön perjantaisessa tiedotteessa – rakentamista on vauhditettava ja keskustaa siistittävä.

Kaupunginhallituksen tulevan puheenjohtajan mielestä kaavan rukkaaminen on keskustan kehittämistä, joka ei maksa kaupungille juuri mitään.

– Kaikki ihmiset tuntuvat kauhistelevan uusien asuntojen hintaa keskustan alueella. Ei ole ihme, etteivät rakennushankkeet ole lähteneet liikkeelle. Jos neliöhinnat nousevat liian korkeiksi, riittääkö niille enää maksukykyisiä ostajia.

Nikkasen mukaan nykyiset vaatimukset nostavat neliöhintoja. Demarien mielestä keskustaan voisi rakentaa nykyistä korkeampia taloja, ja autopaikkoja voisi olla muuallakin kuin asuinkiinteistöllä.

– Voi myös kysyä, onko aika ajanut ohi vaatimuksesta liikehuoneistoista ensimmäisessä kerroksessa. Maailma ja kivijalkakauppa ovat muuttuneet, ja keskustassa on tyhjiä liikehuoneistoja.

Nikkanen näkee torninosturit merkkinä siitä, että kaupungissa tapahtuu.