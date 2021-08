Salolaisilta yrittäjiltä lähtökohtaisesti vihreää valoa koronapassille – ”Jos se nopeuttaa pääsyä takaisin vanhaan normaaliin”

Salolaiset ravintola- ja kulttuurialan yrittäjät suhtautuvat koronapassiin pääosin myönteisesti. Ministeriöissä valmisteilla olevan koronapassin toteutumisesta ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta Keski-Euroopan rohkaiseva esimerkki on saanut myös salolaisyrittäjät näyttämään vihreää valoa passille.

– Olemme siinä mielessä varmasti kaikki samaa mieltä, että jos koronapassi nopeuttaa pääsyä takaisin ”vanhaan normaaliin”, on se kannatettava asia. Virallisesti aiheesta ei ole kuitenkaan vielä keskusteltu, sanoo Salon yrittäjien puheenjohtaja Jukka Alanko.

Teatteri Provinssin teatterijohtaja Seppo Suominen on samoilla linjoilla.

– Ymmärrän sen, että koronapassi voi tuntua eriarvoistavalta, koska kaikilla ei ole ollut vielä mahdollisuutta saada esimerkiksi toista rokoteannosta tai on ollut muusta syystä estynyt ottamaan rokotteen. Toisaalta minun on katsottava asiaa palveluntarjoajan näkökulmasta. Siksi näytän passille ehdottomasti vihreää valoa.

Vaikka valtaosa yrittäjistä onkin koronapassin kannalla, myös vastakkaisia mielipiteitä löytyy. Elokuvateatteri Lumon yrittäjä Minna Matila ei haluaisi evätä keneltäkään pääsyä teatteriin pelkästään passittomuuden perusteella.

– Olisin enemmän sen kannalla, että elokuvateatterit pysyvät avoinna kaikille rokotustilanteesta riippumatta. Meillä on koko koronapandemian aikana todettu yksi mahdollinen altistustapaus, eikä koko elokuvateatterialalla ole Suomessa ollut yhtään elokuvateattereista alkunsa saanutta koronatartuntaketjua, hän muistuttaa.

Matila korostaakin koronaohjeistusten noudattamista.

– Virus ei ole päässyt leviämään teattereissa, kun ihmiset ovat noudattaneet tunnollisesti annettuja ohjeistuksia. Siksi tuntuisi kohtuuttomalta vaatia koronapassia sisäänkäynnin yhteydessä.

Anniskeluravintolapuolella koronapassikanta vaihtelee vihreän ja keltaisen valon välillä. Nimettömänä Salon Seudun Sanomille kommenttinsa antanut Bar&Cafe Volumin työntekijä oli ehdottomasti passin kannalla, joskin passin olemassaolo olisi hyvä saada tarkistettua mobiililaitteen avulla.

– Se olisi teknisesti helpoin ratkaisu ainakin meille, työntekijä kommentoi.

Myös Bar Bizarren yrittäjä Sanna Jousi on koronapassin kannalla, jos sellainen Suomeen syksyn aikana vain saadaan.

– Tietysti kaikki mahdolliset keinot elinkeinonharjoittamisen helpottamiseksi ovat tervetulleita. Rokotteella suojatut ihmiset voisivat käyttää ravintola- ja kulttuuripalveluja ilman rajoituksia ja siten myös liiketoiminta voisi elpyä vaikeasta korona-ajasta. Onhan se ihan selvää, ettei ravintola- ja kulttuurialaa voi rajoittaa ikuisesti, vaan joku pysyvämpi ratkaisu on löydyttävä.

SSS kysyi kommenttia myös ravintola Kastusta ja Hometownista, mutta kummassakaan yrityksessä koronapassiasiaa ei haluttu kommentoida tässä vaiheessa, kun koko asia on vasta suunnitteilla.

Salon yrittäjien Jukka Alanko muistuttaakin, ettei koronapassiinkaan voi suhtautua pelkästään yhtä väriä nähden.

– Asioilla on aina kaksi puolta. Pitää myös muistaa, että tietyille toimialoille korona-aika on ollut täysi katastrofi. Ja yrityksen katastrofi on usein myös yksittäisen henkilön tai henkilöiden katastrofi.

Salon kauppakamariosaston jäsenet osallistuivat Turun kauppakamarin tekemään selvitykseen koronapassin käytöstä ja lähes 90 prosenttia alueen yrityksistä kannatti koronapassia. Kaksi kolmesta yrittäjästä katsoi, että koronapassista on hyötyä omalle liiketoiminnalle.

– Se on hyvä työkalu auttamaan palveluiden nopeaa, terveysturvallista avautumista. Se mahdollistaa liiketoiminnalle tärkeät matkat ja tapahtumien järjestämiset, korostaa Salon kauppakamariosaston puheenjohtaja Liisa Leino.

Teatteri Provinssille koronapassi ja sen mahdollistama yleisömäärärajoitusten poisto olisi ainakin tervetullut asia. Varsinkin kun vertaa toiseen esillä olleeseen vaihtoehtoon, jossa teattereilta voitaisiin vaatia vähintään kahden metrin turvavälejä katsomoihin.

– Kahden metrin turvavälin edellytys olisi meille teatterina aivan katastrofi. 350-paikkaiseen katsomoon saisi sen jälkeen ottaa vain kourallisen ihmisiä, Seppo Suominen sanoo.

Juttua päivitetty 18.8. klo 9.21: Salon Teatteri korjattu tekstin viimeisessä kappaleessa Teatteri Provinssiksi.