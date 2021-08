Salolla sauma ITE-taiteen etelän keskukseksi – uusi näyttelytila avasi ovensa Sinisessä talossa

Salon taitokeskuksesta toivotaan uuden Kompuuki-nimisen näyttelytilan avaamisen myötä koko eteläisen Suomen ITE-taiteen keskusta. ITE-taidetta eli nykykansantaidetta on aiemmin ollut esillä satunnaisesti muun muassa nykytaiteen museo Kiasmassa ja Serlachius-museossa Mäntässä, mutta jatkuvia ITE-taiteen näyttelyitä etelässä ei ole ollut.

Suurin ITE-taiteen näyttelykeskittymä onkin ollut aiemmin Kokkolassa K.H. Renlundin museossa.

– Totta kai me toivomme, että uuden näyttelytilan ja parin kuukauden välein vaihtuvien ITE-taiteen näyttelyiden myötä Salosta tulisi eteläisen Suomen näyttelykeskus. Ainakin Salo avaa nyt pään ITE-taiteelle tällä seudulla, sanoo Tiina Aalto, joka toimii Taito Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana.

Sinisessä talossa sijaitsevassa Kompuuki-näyttelytilassa ITE-taiteen näyttelyputken avasi tiistaina perniöläisen Petri Martikaisen Kadonnut helmi -niminen näyttely. Runsaan 20 teoksen kokonaisuus käsittelee muun muassa pyhimyshahmoja, eri uskontoja ja taiteen toteutustapoja.

ITE-taiteilijat ovat itseoppineita, ja myös Martikaisen taiteessa luovuus korostuu monipuolisena osaamisena. Maalaamisen ja piirtämisen lisäksi Martikainen hallitsee myös puun työstämisen.

– Kaikki alkoi piirtämisestä, ja askel askeleelta taiteen tekeminen monipuolistui. En tee muotokuvia toisista ihmisistä, vaan kaikki inspiraatio lähtee minusta itsestäni. Jokainen työ syntyy luovana prosessina, eikä minulla ole valmista sapluunaa mielessäni kun tartun kynään, Martikainen kertoo.

ITE tulee sanoista Itse Tehty Elämä. Taiteen tekijä ei voi itse hakea ITE-taiteilijaksi, vaan jonkin muun tahon pitää ehdottaa häntä Maaseudun Sivistysliittoon, joka toimii ITE-taiteen asiantuntijaorganisaationa Suomessa.

Martikaiselle pääsy ITE-taiteilijaksi oli ennen kaikkea tärkeä askel henkisesti.

– Itsetunnon nousu oli valtava, kun pääsi ITE-taiteilijaksi. Sen jälkeen töitäni on ollut näytillä esimerkiksi Kiasmassa. On mahtavaa, että pääsen avaamaan Kompuukin näyttelyt. Voi sanoa, että minulle tämä on tärkein näyttelyni tähän asti, Martikainen sanoo.

Martikaisen näyttely on nähtävissä Kompuukissa lokakuun 29. päivään asti. Sen jälkeen tila täyttyy vuoden ITE-taiteilijaksi valitun Jori Tapio Kalliolan töistä 8. marraskuuta alkaen. Ajatus on, että näyttelyt vaihtuisivat parin kuukauden välein.

– Se on ajatuksena, että Kompuukissa olisi lähes jatkuvasti esillä ITE-taiteilijoiden näyttelyitä. Ja nimenomaan maan eturivin ITE-taiteilijoiden töitä, korostaa Tiina Aalto.

Kompuukissa ei järjestetä koronatilanteen vuoksi virallisia avajaisia, mutta syyskuun 9. päivänä tilassa on taiteilijatapaaminen, jonka alustaa muusikko ja kuvataiteilija Sampsa Sarparanta. Myös avajaisnäyttelyn pitävä Petri Martikainen on tuolloin paikalla yhdessä Maaseudun Sivistysliiton edustajan kanssa.

– Kiinnostusta näyttelyä kohtaan on jo ollut, ja toivottavasti esimerkiksi koululuokat innostuisivat käymään katsomassa näyttelyitä, Aalto miettii.

Petri Martikainen: Kadonnut helmi 24.8.–29.10. Salon taitokeskus / Sinisen talon lisäsiipi, Rummunlyöjänkatu 2. Taiteilijatapaaminen 9.9.

Mitä ITE-taide on?