Salon päästöt vähenivät viime vuonna seitsemän prosenttia – laskussa etenkin kulutussähkö, sähkölämmitys ja kaukolämpö

Salon ilmastopäästöt putosivat viime vuonna seitsemän prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Asukasta kohden laskettuna päästöt pienenivät kuusi prosenttia. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ennakkotietolaskelmaan.

Kokonaispäästöistä pienenivät erityisesti kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Kulutussähkön päästöt laskivat 18 prosenttia, sähkölämmityksen 15 prosenttia ja kaukolämmön 13 prosenttia.

Suurin prosentuaalinen muutos tapahtui raideliikenteen päästöjen alenemisessa. Sen päästöt ovat kuitenkin huomattavan pienet verrattuna muihin kategorioihin. Kun esimerkiksi tieliikenteen päästöt olivat viime vuonna Salossa 104,5 hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), raideliikenteen päästöt olivat 0,2 hiilidioksidiekvivalenttia.

Ilmastopäästöt vähenivät viime vuonna valtakunnallisesti ympäri Suomen. Ennakkotietolaskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät myös valtakunnallisesti noin seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Salo myötäili siis muun maan keskimääräistä tasoa.

Valtakunnallisesti suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä, jotka laskivat 21 prosenttia. Sähkölämmityksen päästöt vähenivät 19 prosentilla. SYKEn tiedotteessa avataan, että sähkön käytön päästöjä laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan. Myös lämmin vuosi vähensi sähkön kulutusta.

Salossa kulutussähkön ja sähkölämmityksen päästöt laskivat yhteensä 33 prosenttia. Salon ympäristöinsinööri Riitta Saari arvelee, että lämmin talvi on vaikuttanut niin sähkön kuin kaukolämmönkin päästöjen pienenemiseen. Lämmin sää on voinut vaikuttaa myös salolaisten omaan sähkön käyttöön.

– Esimerkiksi lattialämmitys lasketaan kulutussähköön kuuluvaksi, mikä voi osaltaan selittää sen päästöjen vähenemistä. Salolaiset ovat kyllä käyttäneet aiemminkin keskimääräistä vähemmän sähköä.

Erikoistutkija Santtu Karhinen arvioi SYKEn tiedotteessa, että osa päästövähennyksistä on tapahtunut korona-ajan vaikutuksesta.

– Koronavuoden seurauksia päästökehitykseen ei voida esittää suoraan, mutta poikkeusolojen vaikutuksia on mahdollista johtaa sähkön käytön, vesiliikenteen ja teollisuuden päästökehitykseen, hän tiivistää.

Ainoa kasvanut päästösektori Salossa oli muu lämmitys. Nousua oli kaksi prosenttia. Saari arvelee, että taustalla voi olla öljylämmityksen yleisyys Salossa.

– Haja-asutusalueella öljylämmitys on aikoinaan ollut lähes ainoa vaihtoehto, ja se näkyy vielä tänäkin päivänä.

Perinteisesti eniten päästöjä Salossa aiheutuu tieliikenteestä, maataloudesta ja kaukolämmöstä. Viime vuonna päästöistä peräisin oli tieliikenteestä 28 prosenttia, maataloudesta 20 prosenttia ja kaukolämmöstä 12 prosenttia.

Luvut vastaavat valtakunnallista tasoa, sillä kuntien yhteenlaskettujen päästöjen jakaumassa tieliikenteestä oli peräisin 26 prosenttia, maataloudesta 20 prosenttia ja kaukolämmöstä 15 prosenttia. Saari kertoo, että Salossa tieliikennepäästöjä syntyy hieman keskimääräistä enemmän yksityisautoilusta haja-asutuksen ja laajan alueen takia.

Päästöjen ennakkotiedot voivat vielä muuttua, kun lopulliset tulokset julkaistaan ensi keväänä.

Kaukolämpöä tuotettu biomassalla

Viime vuonna kaukolämpöä tuotettiin valtakunnallisesti enenevissä määrin biomassalla. Tämän vuoden keväällä Korvenmäen kaukolämpö- ja jätevoimalaitos aloitti toimintansa Salossa. Jätevoimalaitoksen on arvioitu tuottavan noin 90 prosenttia Salon kaukolämpötarpeesta energiajätteillä.

Kaukolämmön osuus tulee siis pienenemään päästöjen osuudessa, kun myös kivihiilen käytöstä on pystytty luopumaan. Salon ympäristöinsinööri Riitta Saari kertoo, että voimalaitoksen käyttöönotto on yksi merkittävimmistä tapahtumista päästöjen vähentämisessä.

Sen vaikutusta päästöihin on kuitenkin Saaren mukaan vaikea arvioida, sillä päästöjen jakoperiaate muiden kuntien kanssa on vielä epäselvä.

– Energiajätteeseen siirtyminen kaukolämmön tuotannossa tulee näkymään selvästi päästöissä, Saari kuitenkin vakuuttaa.

Hän kertoo, että kaukolämmön lisäksi Salo on ollut edelläkävijä myös aurinkopaneelien käytössä.

Päästöissä eroja maakuntien välillä

P äästöt laskivat viime vuonna jokaisessa maakunnassa. Päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä on kuitenkin suuria eroja maakuntien välillä. Varsinais-Suomen asukaskohtaiset päästöt ovat kolmanneksi pienimmät Uudenmaan ja Pirkanmaan jälkeen.

SYKEn tiedotteessa maakuntien välisiä eroja selitetään elinkeinorakenteiden, maantieteellisten ominaisuuksien, sääolosuhteiden ja kaukolämmön polttoainekäytön eroilla.

Varsinais-Suomen liiton tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Salon ympäristöinsinööri Riitta Saari sanoo, että tähän asti päästöjen vähentämisessä on pärjätty kohtalaisesti. Kaupungin osuus alueen päästöistä on noin 10–15 prosenttia. Saari korostaakin myös asukkaiden merkitystä päästöjen vähentämisessä.

– Kaupunki pyrkii mahdollistamaan päästöjen vähentämisen, mutta paljon riippuu myös asukkaista, Saari tiivistää.

Päästöt ovat vähentyneet myös pidemmällä aikavälillä. Myönteistä päästökehitystä on havaittavissa lähes kaikissa Suomen kunnissa aikavälillä 2005–2020, jolloin päästöt ovat vähentyneet 27 prosenttia. Salossa kyseisellä aikavälillä kokonaispäästöt ovat laskeneet 30 prosenttia ja koko Varsinais-Suomessa 33 prosenttia.