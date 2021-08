Salon pahin koronakuukausi on yhä viime huhtikuu

Pahin koronatartuntakuukausi Salossa koko pandemian aikana on edelleen tämän vuoden huhtikuu. Silloin THL:n mukaan Salossa kirjattiin 206 uutta tartuntaa. Huhtikuu 2021 on myös ainoa kuukausi, jolloin tartuntojen määrä ylitti Salossa kahdensadan rajan.

Juuri päättyvä elokuu on toiseksi pahin koronatartuntakuukausi. Elokuussa tartuntoja on rekisteröity 179.

Tämän vuoden toukuu on ollut kolmanneksi pahin tartuntakuukausi: silloin tartuntoja rekisteröitiin 178 kappaletta.

Salon ensimmäiset tartunnat rekisteröitiin maaliskuussa 2020. Tuolloin THL kertoi, että koronavirus oli saapunut kaupunkiin kymmenen tartunnan voimin.