Salon seudulla on ollut vilkas kesä matkailun puolesta. Matkailijoita on vetänyt puoleensa Salossa erityisesti Mathildedalin seutu. Saaristo on houkutellut vierailijoita ja Kemiönsaaressa kesä onkin ollut kaikkien aikojen vilkkain.

Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola kertoo, että vilkkaus on näkynyt monissa yrityksissä.

– Tämä kesä on ollut kotimaanmatkailun superkesä, hän toteaa.

Kuten aiempinakin kesinä, Mathildedal on pitänyt kestosuosikin roolinsa. Pirvola kertoo, että sen lisäksi matkailijoita ovat kiinnostaneet erityisesti luontokohteet, joissa voi liikkua vapaasti ja terveysturvallisesti. Hänen mukaansa erilaiset reitit, kuten luontopolut ja pyörä- tai melontareitit, ovat olleet suosittuja.

Pirvola on huomannut, että ihmisillä on ollut selkeästi halu päästä pois kotoa tuulettumaan. Palvelut ovat houkutelleet uusia ihmisiä ympäri Suomen.

Pirvola kertoo, että VisitSalo-nettisivuilla on vierailtu huomattavasti viime kesää useammin. Vilkkainta sivustolla on ollut heinäkuun puolivälissä.

– Nykyään matka lähtee verkosta, sillä netistä etsitään tietoa ennen matkaa, Pirvola tiivistää.

Kiirettä riittänee myös syksyllä, joskin Pirvola arvelee, että asiakasprofiili voi silloin muuttua.

– Syksymmällä asiakkaat ovat yhä useammin etätyöläisiä tai työmatkalaisia lomalaisten sijaan.

Myös Hotel & Café Mathildedalin yrittäjä Krista Gustafsson kertoo, että Mathildedalin kesä on ollut vilkas. Vaikka sekä viime että tämä kesä ovat olleet kotimaisten matkailijoiden varassa, on kiirettä riittänyt.

– Viime kesä oli huomattavasti normaalia kiireisempi, mutta tänä kesänä on ylitetty sekin.

Hotellin majoitukset ovat olleet lähes koko kesän täynnä. Etenkin heinäkuu oli alueella kiireistä aikaa. Gustafssonin mukaan Mathildedaliin on tehty myös paljon päivämatkoja.

– Päiväreissuja tehdään eniten Turusta ja Helsingistä, mutta yöksi tullaan ympäri Suomen ihan Lappia myöten, hän kertoo.

Gustafsson on huomannut, että ihmiset kaipaavat nykyään pieniäkin elämyksiä ja lisäohjelmaa reissuilleen.

– Aiemmin ihmiset varasivat usein vain majoituksen, mutta nyt moni kaipaa myös jotain aktiviteetteja.

Hän on huomannut myös nousun pyöräilijöiden, veneilijöiden ja asuntoautoilijoiden määrässä.

– Erilaiset retket kiinnostavat ihmisiä selkeästi, hän toteaa.

Etätyöskentely on ollut Gustafssonin mukaan Mathildedalissa koko pandemian ajan selkeä trendi. Kun työ ei ole ollut sidottu tiettyyn paikkaan, moni on viihtynyt mökeillään. Trendi jatkuu Gustafssonin mukaan edelleen.

Kiirettä on riittänyt myös muualla rannikolla. Kemiönsaaren matkailupäällikkö Benjamin Donner kertoo, että Kemiönsaaressa on ollut kaikkien aikojen paras matkailukesä. Myös viime kesä oli vilkas, mutta tämä kesä on hänen mukaansa ollut entistä kiireisempi.

– Koskaan ei ole ollut näin hyvä kesä. Viime vuonna nousua kävijämäärissä oli 20–30-prosenttia, mutta nyt on ylitetty sekin.

Esimerkiksi majoitukset on loppuunmyyty. Donner epäilee, että koronatilanne on vaikuttanut eniten vilkkauden kasvuun. Hän kuitenkin kertoo, että jo ennen pandemiaa vuoden 2020 alussa viime kesälle tuli yllättävän paljon varauksia.

– Se oli mielenkiintoinen ilmiö. Saaristo selkeästi kiehtoo matkailijoita, Donner pohtii.

Donnerin mukaan eniten on kasvanut lähimatkailu, mutta reissaajia tulee myös ympäri Suomen.

– Moni tulee Lapista etsimään saaristosta vastakohtaa heille tuttuun luontomaisemaan.

Myös hän on huomannut, että erityisen suosittua tällä hetkellä on pyöräily saaristossa.

– Pyöräilijöitä on nyt liikenteessä ennätysmäärä, hän toteaa.

Myös Kemiönsaaressa kiireisintä on perinteinen koulujen loma-aika, mutta Donnerin mukaan myös elokuu on monessa paikkaa täyteen varattu. Hän arvelee, että etätyöt mahdollistavat myös syksyn vilkkauden.

Kemiönsaaren Taalintehtaalla sijaitsevan ravintola Portsiden omistaja Jukka Siitonen vahvistaa, että kesä on ollut kaikkien aikojen vilkkain. Ravintolalla on vuosikymmenten historia, mutta Siitonen kuvailee tätä kesää erityisen merkittäväksi.

Siitonen arvelee, että monia vierailijoita kiehtoo Taalintehtaan historia. Rantamakasiinien alue on Siitosen mukaan houkutellut kävijöitä etenkin päiväretkille.

– Päiväretket ovat selkeästi kasvava trendi, hän toteaa.

Myös Taalintehtaalla heinäkuu oli kiireisintä aikaa muun koulujen loma-ajan ohella. Syksyä kohti mennessä kiire keskittyy viikonloppuihin.

Siitonen kertoo, että Taalintehtaan suurin kohderyhmä on autoilijat.

– Moni tulee pääkaupunkiseudulta, sillä kahden tunnin ajomatka on päiväretkelle sopiva.

Siitosen mukaan ravintolalla on huomattu, että sähköautojen latauspistokkeisiin on oleellista satsata.

– Moni sähköautoilija suunnittelee reissunsa sen mukaan, missä autoa pystyy lataamaan. Meiltäkin kysytään todella usein mahdollisuutta lataamiseen.

Siitonen painottaa, että vaikka Kemiönsaari houkuttelee kesäisin paljon veneilijöitä, veneilykausi kestää vain lomakuukausien ajan. Autoilla reissuja sen sijaan tehdään ympäri vuoden.