Salon työttömyysaste oli heinäkuussa 11,8. Kesän lukema on palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle, eli vuoden 2019 heinäkuun lukemiin (11,7 prosenttia).

Työttömyyden aleneminen johtuu lomautettujen määrän vähenemisestä, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä väheni 1 700 henkilöllä, samalla työttömien työnhakijoiden määrä tosin kasvoi 200 henkilöllä. Tilanne oli samankaltainen myös muualla Suomessa, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

Lomautetut lasketaan työttömiksi Työllisyyskatsauksissa.

TYÖTTÖMIEN määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien Suomen Ely-keskusten alueilla. Muutos perustui juuri lomautettujen määrän romahdukseen.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli Turussa, toiseksi korkein Salossa. Pienin työttömyysaste oli Ruskolla, 5,4 prosenttia. Salon lähikunnista pienin työttömyysaste oli Sauvossa, 5,6.

Salossa oli heinäkuussa 2 750 työtöntä. Heistä lomautettujen osuus oli 259.

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ väheni voimakkaasti eri ryhmissä Varsinais-Suomessa. Nuorten, miesten ja naisten, ikääntyneiden ja maahanmuuttajataustaisten työttömyys laski. Ainoana poikkeuksena on pitkäaikaistyöttömyys, joka kasvoi yli 40 prosentilla eli yhteensä 2 300 henkilöllä.

Salossa pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 870. Se on 230 enemmän kuin vuosi sitten, vaikka pitkäaikaistyöttömyyden kasvuvauhti on hidastunut kesällä, kertoo Työllisyyskatsaus.

SALOSSA tilastoitiin avoimia työpaikkoja vuosi sitten heinäkuussa 233. Tämän vuoden heinäkuussa Ely-keskus laski avoimien työpaikkojen määräksi 454.

Työpaikkojen kirjo ja myös työsuhteiden pituus on näissä listauksissa hyvin laaja.

Heinäkuussa avoimia työpaikkoja oli koko Varsinais-Suomessa yli 70 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut vilkasta lähes kaikilla aloilla. Eniten paikkoja on ollut auki rakennusalan tehtävissä, jossa työvoiman kysyntä on yli tuplaantunut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Myös esimerkiksi teollisuudessa, majoitus­ ja ravitsemusalalla, sote-sektorilla sekä siivousalan tehtävissä on paikkoja ollut yli tuplasti viime vuoteen verrattuna, kertoo Työllisyyskatsaus.

Heinäkuu 2021

Työttömyys Suomessa

Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa työttömyyden vähenemistahti on nopeampaa kuin koko maassa yleisesti.

Työttömien työnhakijoiden osuus koko Suomen työvoimasta oli 12,3 prosenttia.

Se on 2,4 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli heinäkuussa 86 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 74,9 prosenttia, mikä on 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 202 000, se oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Lähteet: Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus, TEMin Työllisyyskatsaus ja Tilastokeskus.