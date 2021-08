Saloon 7 uutta koronatartunaa, koko maassa tuhat rikki

Saloon kirjattiin torstaina seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Samalla varmistettujen tartuntojen kokonaismäärä koko epidemia-aikana kipusi Salossa 1 133:een.

Saloon on kirjattu viimeisen kahden viikon aikana yhteensä 139 uutta koronatartuntaa. Se on 11:nneksi eniten Suomen kaupunkivertailussa, ja Salon edellä on kahden viikon otannassa ainoastaan yksi väkiluvultaan pienempi kaupunki (Rauma, 150 tartuntaa).

Koko Varsinais-Suomeen uusia tartuntoja ilmoitettiin torstaina 79. Ne jakautuivat Salon seitsemän lisäksi seuraavasti: Turkuun 39, Kaarinaan 12, Lietoon kuusi, Paraisille, Kemiönsaareen, Pyhärantaan ja Nousiaisiin kaksi, Sauvoon, Somerolle, Ruskolle, Punkalaitumelle, Laitilaan, Naantaliin ja Raisioon kaikkiin yksi.

Koko maassa uusia tartuntoja kirjattiin peräti 1 024. Reilusti yli puolet niistä (604 tartuntaa) merkittiin Helsinkiin ja Uudellemaalle.

Juttua muokattu klo 12.51: Salon päiväkohtainen tartuntalukema korjattu 13:sta 7:ään ja samalla myös Turun lukema korjattu 47:stä 39:ään.

Koronatilanne 12.8.2021

Salo +7 (yhteensä 1 133)

Somero +1 (yhteensä 52)

Paimio 0 (yhteensä 249)

Sauvo 0 (yhteensä 45)

Kemiönsaari +2 (yhteensä 87)

Koski 0 (yhteensä 30)

Marttila 0 (yhteensä 22)

Turku +39 (yhteensä 7 125)

Varsinais-Suomi +79 (yhteensä 12 179)

Suomi + 1 024 (yhteensä 115 305)

Lähde: THL

