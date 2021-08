Saloon kuusi uutta koronatartuntaa – koko Suomeen 619 tapausta

Salossa on raportoitu lauantaina kuusi uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Somerolla tartuntoja todettiin kaksi ja Paimiossa yksi. Muissa lähikunnissa oli nollapäivä.

Turussa uusien tartuntojen määrä jatkuu edelleen korkeana. Lauantaina uusia koronatapauksia kirjattiin kaupunkiin yhteensä 40. Turun lauantain luku on Suomen kolmanneksi suurin. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja oli yhteensä 56 ja koko Suomessa 619.

Valtakunnallisesti ensimmäisen rokotteen on saanut 71,6 prosenttia. Toisen annoksen on saanut 49,1 prosenttia. Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 72,7 ja 48,4. Salo ja Somero ovat hieman valtakunnallista rokotustasoa edellä. Salossa ensimmäinen rokotteen on saanut 74,8 prosenttia ja toisen 52,5 prosenttia. Somerolla ensimmäisen annoksen on puolestaan saanut 77,4 prosenttia ja toisen 59,1 prosenttia.

Koronatilanne 28.8.2021

Salo +6 (yhteensä 1 196)

Somero +2 (yhteensä 78)

Paimio +1 (yhteensä 261)

Sauvo 0 (yhteensä 56)

Kemiönsaari 0 (yhteensä 93)

Koski 0 (yhteensä 35)

Marttila 0 (yhteensä 25)

Turku +40 (yhteensä 7 712)

Varsinais-Suomi +56 (yhteensä 13 193)

Suomi +619 (yhteensä 125 474)

Lähde: THL