Salossa ja Somerolla yksi uusi koronatapaus, tartuntoja myös Paimiossa, Sauvossa ja Koskella

Salossa ja Somerolla on kirjattu molemmissa keskiviikkona yksi uusi koronatartuntatapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lisäksi Paimiossa on todettu neljä uutta tartuntaa, Sauvossa kaksi ja Koskella yksi.

Koko Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on 71, joista 39 on todettu Turussa. Koko Suomessa on raportoitu keskiviikkona yhteensä 574 koronatapausta.

Koronatilanne 25.8.2021