Salossa on ollut useita mahdollisia korona-altistumisia viime viikon maanantain ja keskiviikon välillä.

Salon aluesairaalan laboratorio maanantaina 2.8. klo 9.30–10.00

Elokuvateatteri Lumo maanantaina 2.8. klo 19.30 -näytös: Luokkakokous 3

Jami Kebab tiistaina 3.8. klo 17–18

Ravintola Rikala keskiviikkona 4.8. klo 18–20

Halikko-Sirkkula bussilinja 3.– 4.8.

Lisäksi mahdollisia altistumisia on ollut Kasnäsin kylpylässä Kemiönsaarella 3.– 4.8.

Salon kaupunki kehottaa samaan aikaan näissä tiloissa olleita henkilöitä seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Salon kaupunki korostaa tiedotteessaan, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia eli pidetään turvavälejä, käytetään tarvittaessa maskia sekä huolehditaan käsi- ja yskimishygieniasta.

Somerolla on todettu koronatartunta päiväkoti Leivonpesässä. Altistuneet on kartoitettu ja terveydenhuoltoviranomaiset ovat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä heihin. Altistuminen on tapahtunut elokuun ensimmäisellä viikolla. Leivonpesä sijaitsee Someron keskusassa.