SalPa haki tärkeät pisteet Hämeenlinnasta – ”Se oli todellinen eurogoal”

SalPa otti lauantaina ehkä kauden kovimman yksittäisen voittonsa, kun se haki täydet pisteet Kakkosen B-lohkon ennakkosuosikin Hämeenlinnan Jalkapalloseuran vieraana maalein 1–2.

SalPa siirtyi 0–2-johtoon ottelun ensimmäisten 20 minuutin aikana.

Vartin kohdalla kapteeni Iku Leino puski avausmaalin erikoistilanteesta ja muutamaa minuuttia myöhemmin Niko Leskelä ampui vasemmalla jalalla pallon HJS-maalin ylänurkkaan.

– Se oli todellinen ”eurogoal”, SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen kuvaili.

– Teimme myös kolmannen maalin, joka hylättiin paitsiona. Meidän mielestämme se ei tietenkään ollut paitsio, Virtanen hymähti.

SalPa hallitsi ottelun ensimmäistä puolta tuntia.

– Koko joukkue oli todella hyvällä tasolla. Syöttäminen ja rytmittäminen toimi, ja linjojen välit löytyivät, Virtanen kertoi.

SalPan luottotoppari Jakson Mendes loukkaantui pian 0–2-maalin jälkeen ja joutui tulemaan vaihtoon. Hänen tilalleen tullut Blend Miftari meni keskikentän pohjalle ja Pekka Mattila putosi tutummalle paikalleen puolustuksen keskelle. Avaukseen palannut Lucas Gabrielsson pelasi lähes tunnin.

– Toinen puoliaika olikin aika HJS-voittoista. Se oli meiltä aikamoista taistelua, joku voisi sanoa, että meni selviytymisen puolelle.

– Maalilla Joni Rahila pelasi taas korkealla tasolla, kuten koko kauden. Hän otti ne vaadittavat voittotorjunnat, Virtanen kehui.

Sen sijaan Helsingin olympialaisista 1952 tuttu Kaurialan kenttä ei saanut Virtaselta kehuja.

– Kenttä oli todella huono. Se ei ollut pelkästään märkä, vaan siitä lähti paloja. Se tosin saattoi auttaa meitä lopussa.

SalPa jatkaa B-lohkossa neljäntenä. Neljä ottelua SalPaa enemmän pelanneista joukkueista HJS on neljän ja FC Jazz seitsemän pisteen päässä. Sarjakakkosena on SalPan tavoin 11 ottelua pelannut Pargas IF, joka on sarjan ”moraalinen kärkijoukkue”.

SalPan tiivistahtinen loppukausi ensi viikolla Tampere-tuplalla: keskiviikkona matka vie Ilves-Kissojen vieraaksi ja lauantaina Urheilupuistoon saapuu Ilveksen kakkosjoukkue.

Kakkosen B-lohko: HJS–SalPa 1–2 (1–2)

Maalit:

16. Iku Leino 0–1

20. Niko Leskelä 0–2

44. Santeri Stenius 1–2

SalPan kokoonpano: Joni Rahila; Onni Vesterinen, Jakson Mendes (34. Blend Miftari, 81. Severi Keskitalo), Samuel Olabisi (v), Iku Leino (v); Niko Leskelä; Pekka Mattila; Niko Vuorela (57. Aleksi Nousiainen), Lucas Gabrielsson (56. Otto Rautiainen), Luiyi Laguerre (56. Mika Scoarnec, v); Efraim Mavengo.

SalPan muut vaihtopelaajat: Gerson Lima (mv) ja Eero Lehtinen.

Yleisöä: 327

SalPan seuraava ottelu: ke 25.8. Ilves-Kissat–SalPa Kaupissa kello 19.