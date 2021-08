Salvan seniorimessut tuovat mallit ja näytteilleasettajat torille

Salvan seniorimessut valtaavat Salon torin 1. syyskuuta yhden välivuoden jälkeen.

Kuudetta kertaa järjestettävät messut jouduttiin jättämään viime vuonna väliin koronapandemian takia. Nyt tapahtuma onnistuu, ja järjestelyjä on suunniteltu tarkasti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Laajalla torialueella on helppo pitää turvaväliä, ja esimerkiksi esiintymislavan edustalle penkit asetetaan väljästi.

– Kohderyhmämme on rokotettu varmasti kaksi kertaa, mutta selvää on, että tapahtumaan saa tulla vain terveenä ja muutenkin pitää toimia vastuullisesti. Esimerkiksi Salvan väki ja näytteilleasettajat käyttävät maskeja ja pöydillä on käsidesiä, Salvan toiminnanjohtaja Anne Juntti korostaa.

– Messuesittelijöiltä on tullut positiivista palautetta, että ihanaa, kun jotain järjestetään. Heillä on selvästi painetta päästä esittelemään omia tuotteitaan ja palveluitaan, Salvan palvelupäällikkö Anu Hirvikorpi sanoo.

Seniorimessuille on ilmoittautunut toistaiseksi 43 näytteilleasettajaa. Esittelijöitä yhdistää terveys, hyvinvointi ja ikääntymisen kohtaaminen.

Messuilla on käynyt aiempina vuosina noin tuhat ihmistä, ja odotukset ovat samaa luokkaa tänä vuonnakin.

Messujen teema on tänä vuonna Yhdessä uutta. Teema liittyy yhtä hyvin koronan jälkeiseen aikaan kuin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, joka mullistaa vanhuspalveluitakin vuonna 2023.

Seniorimessuilla järjestetään paneelikeskustelu, jossa keskustellaan ikäihmisten palveluista. Mukaan on toivottu virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä. Keskusteluun osallistuu ainakin Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.).

– Yksi kysymyksistä on varmasti, miten paljon kaupunki aikoo rakentaa itse paikkoja ikäihmisille, ja miten otetaan huomioon Salvan kaltaiset yksityiset toimijat, yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Vähäsilta kertoo.

Seniorimessuille kerätään tuttuun tapaan messuvieraiden ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten Salo olisi parempi paikka ikäihmisille. Vastaukset toimitetaan tiedoksi kaupungille.

Seniorimessut avataan yhteisellä pihajumpalla, ja päivän mittaan on tarjolla myös viihdettä. Musiikista vastaa Salossa perustettu ja sittemmin turkulaistunut jazz-orkesteri Evergreen.

Teatteri Provinssi tarjoaa tapahtumassa makupaloja tulevasta musikaalistaan.

Messujen perinteisiin ohjelmanumeroihin kuuluu muotinäytös, jossa esitellään paikallisten vaateliikkeiden syysmuotia. Malleina lavalla on talon omaa väkeä, hallituksen jäseniä ja yhteistyökumppaneita.

Salvan seniorimessut ei ole yhdistykselle bisnestä. Sponsorien ja talkoolaisten avulla tapahtuma päätyy taloudellisesti omilleen.

– Meillä on mukana paljon vapaaehtoisia, joille erityiskiitos. Ilman heitä emme pärjäisi, Anne Juntti kiittää.

Salvan seniorimessut järjestetään Salon torilla 1. syyskuuta kello 10–15.