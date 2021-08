Salossa todettiin lauantaina kolme uutta koronatapausta, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastosta.

Somerolla uusia tartuntoja rekisteröitiin yhtä monta. Myös Sauvossa uusia tapauksia noteerattiin kolme.

Lähialueen kunnista myös Kemiönsaari pääsi päivittäislistalle yhdellä uudella tartunnallaan.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja raportoitiin lauantaina yhteensä 68 kappaletta. Niistä yli puolet (40) todettiin Turussa. Kaarinassa ja Pöytyällä uusia tartuntoja oli kummassakin neljä kappaletta. Kaksi uutta tapausta rekisteröitiin Raisiossa, Liedossa, Loimaalla ja Nousiaisissa. Yksittäisen tartunnan kuntia olivat Kemiönsaaren lisäksi Laitila ja Masku.

Suomalaisista ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut tasan 70 prosenttia väestöstä. Salossa rokotustahti on ollut hiukan valtakunnallista lukemaa edellä, sillä kaupunkilaisista ensirokotteen on saanut 72,3 prosenttia.

Kustavi johtaa maakuntatilastoa: rannikkokunnan asukkaista 77,9 prosenttia on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen osan. Salo on maakuntatilaston yhdeksännellä sijalla. Lähikunnista edellä ovat Somero (4. sija, 74,8 prosenttia asukkaista rokotettu), Sauvo (6., 73,8%) ja Kemiönsaari (8., 72,7%).

Varsinais-Suomen rokotusprosentti on tällä hetkellä 70,8. Salo on siis edellä myös maakunnan keskivauhtia.

Suomessa todettiin lauantaina kaikkiaan 673 uutta koronavirustartuntaa. Niistä liki puolet (323 kappaletta) rekisteröitiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Pohjois-Pohjanmaalla noteerattiin Varsinais-Suomen tapaan 68 uutta koronatapausta, joista 40 Oulussa.

Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja havaittiin maakunnista Pirkanmaalla (46 kappaletta).

Suomessa on raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta kahden viime viikon aikana. Koronaan liittyviä kuolemia on valtakunnallisesti nyt yhteensä 1 012 kappaletta.

Koronatilanne 21.08.2021

Salo + 3 (1 170)

Somero + 3 (73)

Paimio 0 (254)

Sauvo + 3 (53)

Kemiönsaari + 1 (91)

Koski 0 (31)

Marttila 0 (25)

Turku + 40 (7 452)

Varsinais-Suomi + 68 (12 759)

Suomi + 673 (121 543)

Lähde: THL

