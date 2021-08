Someron Esan moukarinheittäjän Silja Kososen pitkä, rankka ja menestyksekäs kausi toi Tampereen Kalevan kisoista hopeamitalin. Kosonen lennätti lekaa tasaisesti 66-68 metrin kohdalle, mutta monissa tämän kesän kisoissa nähty piikki jäi nuorten ME-naiselta tällä kertaa uupumaan.

Kososen paras tulos kantoi lukemiin 68,30. Moukarikultaa nappasi Karhulan Katajaisten Krista Tervo tuloksella 70,29.

– Kunnia Kristalle, hieno kisa häneltä. Itselläni eivät paukut vain enää riittäneet. Moni odotti, että taas tulisi kultaa, varmaan itsekin odotin, Kosonen purki tuntojaan.

Kosonen saavutti vuosi sitten uransa ensimmäisen aikuisten SM-kullan, mutta painotti olevansa tyytyväinen tämänkertaiseen hopeaankin.

– Lauantaina vielä pelkäsin, että tuleeko finaalista mitään. Olen aika väsynyt tästä kaudesta. Sisulla vedettiin tämä kisa, 18-vuotias Kosonen kertasi.

Kososelta kysyttiin tämän jälkeen, ovatko hänen henkiset voimansa loppu. Kosonen puhkesi vähäksi aikaa kyyneliin, pyysi anteeksi (turhaan) ja keräsi mainiosti itsensä toimittajajoukon edessä.

Kososen väsymyksen ymmärtää. Hän on matkannut tällä kaudella Tallinnan nuorten EM-kisoihin, Tokion olympialaisiin ja Keniassa käytyihin nuorten MM-kisoihin. Valtava urakka nuorelta naiselta, jolta myös odotettiin jo paljon.

– Matkustelu vie voimia, hän myönsi.

Ensi viikonlopun Ruotsi-otteluun Tukholmaan kaksinkertainen nuorten arvokisakultamitalisti on kuitenkin lähdössä empimättä.

– Sinne pääsee, ei joudu. Siellä kilpaileminen on kunnia-asia. Nuorten yleisurheilumaaotteluissa on ainakin ollut niin hauskaa, että varmaan on aikuistenkin.

Sen sijaan Rovaniemelle Tour de Hammerin päätösosakilpailuun Kosonen ei välttämättä enää matkusta.

– Lennot on varattu, mutta saa nyt nähdä. Tässä on muutenkin vähän kiirettä, kun maanantaina alkaa Turun yliopistossa Saksan opinnot, Kosonen hymähti.

Kososen pitkä kausi starttasi jo Kaustisen lumisateesta maaliskuussa.

– EM- ja MM-kulta sekä olympialaiset. On ollut älyttömän hieno kausi. En olisi Kaustisella silloin uskonut, millainen kausi tästä tulisi, mutta hyvä että tuli tällainen, Kosonen hymyili jo kirkkain silmin.

Kosonen ei ole laatinut tarkkaa suunnitelmaa siitä, miten hän aikoo rentoutua kauden jälkeen.

– Varmasti näen kavereita Turun seudulla, ja heitetään frisbeegolfia. Ulkonakin olisi kiva vähän käydä. Kotimatkalla haetaan kissanpentu, joten sen kanssa vietän kotona aikaa, Kosonen kertoi.​