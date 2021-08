Moukarinheittäjä Silja Kosonen on voittanut Nairobissa nuorten maailmanmestaruuden. Kosonen heitti kilpailun toisella kierroksella voittotuloksen 71,64, joka on uusi kisaennätys.

Kosonen saavutti heinäkuussa Tallinnassa nuorten Euroopan mestaruuden ja heitti kesäkuussa nuorten maailmanennätyksen 73,43.

Kososen mestaruus on suomalaisten kolmas Nairobin MM-kisoissa. Saga Vanninen voitti mestaruuden 7-ottelussa ja Janne Läspä keihäänheitossa.

STT

