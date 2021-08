Sisäministeri Ohisalo: Noin puolet evakuointilistalla olleista 170 Suomea avustaneista saatu evakuoitua Suomeen

Noin puolet evakuointilistalla olleista 170:stä Suomea Afganistanissa avustaneista henkilöstä perheenjäsenineen on evakuoitu Suomeen, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Evakuointilistalla oleville myönnetään valtioneuvoston päätöksellä oleskelulupa humanitaarisella perusteella, eli heitä ei siis käsitellä turvapaikanhakijoina.

Heidät sijoitetaan aluksi vastaanottokeskuksiin. Oleskeluluvan saaneet sijoitetaan kuntiin ympäri Suomea. Oleskeluluvan kesto on aluksi neljä vuotta.

Maahanmuuttovirastolla on valmius käsitellä oleskeluluvat kiireellisesti.

Ohisalo kertoi, että Afganistanista on saapunut Suomeen 102 henkilöä tänä aamuna. Mukana on ollut sekä Suomen kansalaisia että valtioneuvoston päätöksen mukaisia Afganistanista Suomeen otettavia henkilöitä perheenjäsenineen. Nuorimmat saapuneet ovat pieniä lapsia.

STT

