Sisäministeriö selvittää humanitaarisen suojelun palauttamista – asiasta tarkoitus keskustella hallituksessa, kun siitä saadaan ”kättä pidempää”

Sisäministeriö selvittää humanitaarisen suojelun palauttamista väliaikaisen suojelun perusteeksi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi asiasta toimittajille vihreän hallitusryhmän kesäkokouksessa kommentoidessaan, miten ministeriö on reagoinut Afganistanin tilanteeseen.

Ohisalon mukaan tavoitteena on myös nopeuttaa käynnissä olevia perheenyhdistämisprosesseja ja varmistaa uusien prosessien aloittaminen Afganistanin kaoottisesta tilanteesta huolimatta.

Selvityksessä ovat myös humanitaarisen viisumin käyttöönotto, lähetystöyhteistyö ja konsulipalvelujen saatavuuden laajentaminen.

Ohisalo sanoo STT:lle, että selvityksen alla olevista asioista ei ole vielä käyty laajempaa keskustelua hallituksessa. Asiaan on tarkoitus palata, kun siitä saadaan kättä pidempää.

Tässä vaiheessa ei ole esimerkiksi tietoa siitä, kuinka pitkäksi aikaa humanitaarinen suojelu palautettaisiin.

– Haluamme käydä läpi, millaisia lainsäädännöllisiä toimia nämä toimet tuottaisivat ja millä prosessilla edettäisiin.

Ilmastoriihestä pidetään kiinni

Ministeriö on aiemmin tällä viikolla ehdottanut Suomen pakolaiskiintiön nostamista vuositasolla 2 000 henkilöön nykyisestä 1 050 henkilöstä.

Ohisalon mukaan ehdotus kiintiön nostosta tuotiin julkisuuteen aiemmin osin siksi, että se kuului valtiovarainministeriölle tehtyyn esitykseen ensi vuoden budjetiksi.

Budjettiriihessä vihreät aikoo Ohisalon mukaan pitää kiinni tavoitteesta, jonka mukaan tehtäisiin kaikki puuttuvat ilmastolinjaukset siitä, miten Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Ohisalo muistuttaa, että tästä tavoitteesta saavutettiin sopu hallituspuolueiden kesken viime keväänä.

– Luotan siihen, että hallituskumppanit ovat kaikki sitoutuneet hallitusohjelmaan ja viime kevään päätöksiin.

Ohisalo on ennakkoon luonnehtinut syyskuun alkupuolella pidettävää budjettiriihtä ilmastoriiheksi. Budjettiriihessä hallitus perinteisesti sopii keskenään tulevan vuoden budjettiesityksen sisällön.

Mikkonen: Turvepelloista kannattaa aloittaa

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan katse kohdistuu niihin aloihin, joita päästökauppa ei ohjaa, kuten liikenteeseen, maatalouteen ja rakennusten erillislämmitykseen.

Mikkonen ehdotti esimerkiksi verotusta jätteenpoltolle ja turvepeltojen raivaamiselle. Hän kertoi puolueen olevan avoin myös muiden puolueiden esityksille, ja niitä olisi hyvä tuoda pöytään, jos vihreiden ehdotukset eivät käy.

– Turvepellot ovat merkittävin yksittäinen päästölähde maataloudessa, ja silloin sieltä kannattaa aloittaa, Mikkonen sanoi vihreiden tilaisuudessa.

Vihreät ovat perustelleet ajatusta turvepeltojen raivaamisen lopettamisesta sillä, että myös maatalouden etujärjestö MTK on ajatukselle avoin. MTK on arvioinut ilmastotiekartassaan, että ”turvemaiden raivauksen ja ojittamisen vähentäminen on keskeinen osa pitkän aikavälin ilmastotiekarttaa”.

Suomen ilmastopaneelin mukaan turvepellot tuottavat yli puolet kaikista maatalouden päästöistä, vaikka niiden osuus peltoalasta on kymmenen prosenttia.

Vihreille ei Ohisalon mukaan myöskään käy ajatus Suomen Akatemian rahoitukseen tehtävästä 40 miljoonan euron leikkauksesta. Ehdotus on tehty Veikkauksen peleistä saatujen tuottojen vähentyessä.

Koronan kanssa tulee oppia elämään

Vihreät aikovat Ohisalon mukaan käydä hallituksessa keskustelua siitä, miten yhteiskunta voitaisiin syksyllä pitää mahdollisimman laajasti auki.

Hänen mukaansa koronaviruksen kanssa tulee oppia elämään eikä sen varjolla tulee jatkaa elinkeinojen sulkemista.

Ohisalo myös korostaa hallituksen tarvetta laatia käyttökelpoisia lakeja epidemian hallintaan.

– Voihan ohjauskirjeitä tehdä, mutta jos ongelmat ovat laissa sisällä, niin kyllä viranomaisilla pitää olla käyttökelpoinen laki, jota he tulkitsevat.

Eriarvoisuuden torjunta kiinnostaa aluevaaleissa

Politiikan syksyn jälkeen ensi vuoden alussa häämöttävät aluevaalit, jotka järjestetään sote-uudistuksen myötä.

Ohisalolla on yksi ehdotus siihen, miten kansalaiset saataisiin innostumaan uusista vaaleista.

– Unohdetaan sana sote. Ihmiset ovat läpeensä kyllästyneitä soteen. Puhutaan siitä, miten me saamme arjessa palveluita. Näissä aluevaaleissa puhutaan ihmisten elämän tärkeimmistä hyvinvointipalveluista.

Ohisalo muistuttaa, että monet sote-alan palveluista ovat ihmisten arjessa läsnä koko ajan neuvoloista mielenterveyden palveluihin.

– Meillä on myös puolueena paljon intohimoja näitä vaaleja kohtaan, muun muassa eriarvoisuuden torjumisen näkökulmasta.

https://www.mtk.fi/ilmastotiekartta

https://www.ilmastopaneeli.fi/2021/miksi-turvepeltoja-tarvitaan-ilmastotalkoisiin/

Ilkka Hemmilä

STT

