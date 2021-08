Somerolla päällystystöitä välillä Helsingintie–Joensuuntie

Somerolla päällystetään syyskuun alussa maantietä 2810 välillä Helsingintie–Joensuuntie, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.

– Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen, ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Paikalla on liikenteenohjaus, Varsinais-Suomen ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Elokuun loppupuolen runsaat sateet ovat viivästyttäneet usean jo aiemmin päällystettäväksi ilmoitetun kohteen toteuttamista.