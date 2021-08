Somerolla useita mahdollisia korona-altistumisia

Someron kaupunki tiedotti lauantaina, että Somerolla on voinut olla useita korona-altistumisia.

Altistumisia on voinut tapahtua keskiviikkona 11.8. Tokmannilla kello 15.00-15.30 ja Didim Kebab Pitseriassa kello 16.00-17.30.

Keskiviikkona 11.8.2021 Tokmannissa klo 15.00-15.30 ja Didim Kebab Pitseriassa klo 16.00-17.30 asiakkaana olleella on todettu koronatartunta.

Samaan aikaan tiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Someron kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia.

Erityisen tärkeää on, että terveydenhuollon viranomaisten ohjeita ja terveysturvallisia toimintatapoja noudatetaan, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistuksi.