Someron lääkärinvirat täyttyivät sijaisista – moni määräaikainen palaa pieneen terveyskeskukseen töihin uudestaan

Someron terveyskeskuksen lääkäritilanne on hyvä, vaikka vakinaisiin virkoihin ei ole löydetty tekijöitä. Someron perusturvajohtaja Marjaana Sorokin kertoo, että kaikki lääkärinvirat on saatu täytettyä määräaikaisten sijaisten avulla.

– Lääkäritilanne näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä ensi syksyyn saakka.

Sorokin iloitsee siitä, että moni Someron terveyskeskukseen sijaiseksi tullut lääkäri palaa sinne töihin uudelleen.

– Tämä tuo myös pysyvyyttä hoitotyöhön, vaikka vakinaisia lääkäreitä ei olekaan.

Sorokin huomauttaa, että vakinaiset virat eivät kiinnosta lääkäreitä.

– Haimme juuri lääkäriä vuodeosastolle, mutta yhtään hakemusta tai edes kyselyä ei tullut.

Someron terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärinvirkaa. Terveyskeskuksen ainoa vakinainen lääkäri on johtava lääkäri Arja Lukka. Myös Lukka on jäämässä pitkälle virkavapaalle erikoistumiseen liittyvän harjoitusjakson vuoksi.

Lukan sijaiseksi on valittu Mimosa Uoti, joka hoitaa johtavan lääkärin tehtäviä kesäkuun 2023 loppuun.

– Oli todella positiivinen yllätys, että saimme myös johtavalle lääkärille pitkäaikaisen sijaisen, Sorokin toteaa.

Someron terveyskeskuksen iltapäivystystä supistettiin kaksi vuotta sitten. Sorokin sanoo, että päivystyksen vähentäminen on helpottanut sijaisten saamista.