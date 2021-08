Asiantuntijaryhmä ryhtyy analysoimaan pitkäkestoisesta koronataudista kertyvää tietoa – Suomessa voi olla tuhansia pitkittyneistä oireista kärsiviä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tänään asettanut asiantuntijaryhmän tutkimaan pitkäkestoista koronatautia. Ryhmän tehtävänä on seurata ja analysoida pitkäkestoisesta koronasta kertyvää tietoa sekä kokemusta Suomessa ja kansainvälisesti.

Pitkäkestoisella koronataudilla tarkoitetaan koronavirusinfektioon liittyvää oireilua, joka voi jatkua kuukausia taudin akuutin vaiheen jälkeen. Arvioiden mukaan vähintään joka kymmenes taudille sairastuneista saa pitkittyneitä oireita.

Suomessa todettujen koronatartuntojen määrällä tämä tarkoittaisi siis vähintään noin 12 000 ihmistä, jotka kärsivät pitkittyneistä oireista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Suomessa on nyt pysähdyttävä arvioimaan, mitä pitkäkestoinen koronatauti tosiasiassa tarkoittaa.

– On selvää, että pitkäkestoinen koronatauti tulee kuormittamaan terveydenhuoltoa tulevaisuudessa, Kiuru sanoo.

STM järjesti tänään tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, mitä pitkittyneestä koronasta nyt tiedetään ja miten tätä tietoa saadaan käyttöön päätöksenteossa Suomessa.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, neurologian professori Risto O. Roine totesi tilaisuudessa, että ryhmä antaa väliarvion pitkittyneestä koronasta todennäköisesti vielä kuluvan vuoden puolella.

– Pidämme kiirettä mahdollisuuksien mukaan. Asiantuntijaryhmähän ei ole vielä kertaakaan kokoontunut. Ensin järjestäydymme ja sovimme työnjaosta, Roine sanoi.

Tilaisuuteen osallistuivat Kiurun ja Roineen lisäksi asiantuntijaryhmän jäseniä: virologian professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta, tutkimusprofessori Markus Perola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta sekä ylilääkäri Helena Liira Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Syytä pitkittyneeseen koronaan ei tiedetä

Pitkäkestoista koronatautia, englanniksi long covidia, ei vielä täysin tunneta. Kansainvälisissä julkaisuissa taudista esiintyy erilaisia määritelmiä ja nimityksiä.

Professori Roineen mukaan Maailman terveysjärjestö WHO valmistelee pitkäkestoisen koronataudin kriteereitä.

– Pitkäkestoinen koronatauti on maailmanlaajuinen haaste, ja se näyttäytyy maailmalla isompana kuin meillä. Yhdysvaltojen ja Britannian terveysviranomaiset ovat määritelleet pitkäkestoisen koronan yhdeksi tärkeimmistä työikäisen väestön kansanterveyttä uhkaavista tekijöistä, Roine sanoi.

Pitkäkestoisen koronataudin oireet ovat hyvin moninaisia, ja niiden yhdistäminen alkuperäiseen infektioon voi olla vaikeaa. Pitkäkestoisen koronan tavallisia oireita ovat muun muassa uupumus, yskä, hengitysvaikeudet, rytmihäiriötuntemukset ja erilaiset neurologiset oireet.

Vielä ei varmuudella tiedetä, miksi osalle koronan sairastaneista kehittyy pitkittyneitä oireita. Yksi mahdollisuus on, että toistaiseksi tuntemattomat geneettiset tekijät voisivat altistaa pitkäkestoiselle taudille.

Elise Aaltonen, Eetu Halonen

STT

