STM:n asettama työryhmä ei löytänyt yksimielisyyttä eutanasiasta – esiin nousi erityisesti lääkärin oikeudellinen asema, jos lääkäri avustaisi potilasta itsemurhassa

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama asiantuntijatyöryhmä ei löytänyt yksimielistä näkemystä eutanasian laillistamisesta.

Työryhmä nostaa tiistaina luovutetussa loppuraportissaan esiin erityisesti sen, että lääkärin oikeudellinen asema olisi epäselvä, jos lääkäri avustaisi potilasta itsemurhassa.

Lääkäriavusteisen itsemurhan tai eutanasian laillistamisen laajempia yhteiskunnallisia seurauksia tulisi työryhmän näkemyksen mukaan kartoittaa huolellisesti.

Työryhmä hahmotteli mahdollista jatkotyötä varten kaksi säädösluonnosta lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta.

– Loppuraportissa esitettyjen säädösluonnosten toivotaan antavan pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja jäsentävän niitä oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä, joita lääkäriavusteista itsemurhaa ja eutanasiaa koskevassa lain mahdollisessa valmistelussa jouduttaisiin pohtimaan, STM:n tiedotteessa kirjoitetaan.

Saattohoitoa kehitettävä

Eutanasian ohella asiantuntijatyöryhmä selvitti elämän loppuvaiheen hyvään hoitoon, itsemääräämisoikeuteen ja saattohoitoon liittyviä sääntelytarpeita.

Asiantuntijatyöryhmä oli yksimielinen siitä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää ja niiden saatavuutta sekä osaamista lisätä. Pelkät suositukset eivät työryhmän näkemyksen mukaan riitä puutteiden korjaamiseksi, vaan muutoksia tarvitaan myös lainsäädäntöön.

Loppuraportissaan työryhmä esittääkin ministeriölle muutoksia potilaslakiin, terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin.

STM asetti itsenäisen asiantuntijatyöryhmän eutanasian sallimista koskevan kansalaisaloitteen vuoksi. Eduskunta käsitteli ja hylkäsi aloitteen keväällä 2018 ja edellytti laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän asettamista. Asiantuntijaryhmä toimi toukokuusta 2018 tämän vuoden kesäkuuhun.

Lääkäriliitto vaatii voimavaroja saattohoitoon

STM:n työryhmään osallistunut Suomen Lääkäriliitto vaatii palliatiivisen ja saattohoidon voimavarojen lisäämistä välittömästi. Lääkäriliitto vastusti eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa asiantuntijaryhmässä.

Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Kati Myllymäen mukaan eutanasian tarve heijastaa saattohoidon saatavuudessa, resursseissa sekä henkilökunnan osaamisessa vallitsevia puutteita. Myllymäen mielestä eutanasian tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatu Suomessa hyvälle tasolle.

– Palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatava kuntoon niin, että kaikilla on tasavertainen oikeus inhimilliseen ja hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon. Eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon puutteita, Myllymäki sanoo Lääkäriliiton tiedotteessa.

Myllymäki muistuttaa, että lääkärin ammattieettinen velvollisuus suojella elämää ja lääkkeiden määräämistä koskevat rajoitukset ovat ristiriidassa kuoleman jouduttamisen kanssa.

Jos eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha kuitenkin Suomessa sallitaan, Lääkäriliiton mielestä ei lääkäriä saa velvoittaa näihin toimenpiteisiin.

– Terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvasta on huolehdittava. Sääntöjen ja menettelytapojen on oltava erittäin selkeitä. Kaikissa maissa eutanasian jälkikäteisvalvonta ei ole ollut riittävää, Myllymäki sanoo.

Tuomas Savonen

STT

