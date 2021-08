Ministeri Kurvinen Twitterissä: Kahden metrin turvavälivaatimuksesta ja ”mahdottomista” lohkoista luovutaan – STM lähettämässä ohjauskirjeen alueviranomaisille ehkä jo tänään

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) lupaa Twitterissä, että kulttuuri- ja tapahtuma-alalla luovutaan kahden metrin turvavälivaatimuksesta ja ”mahdottomista” lohkoista.

Kurvisen mukaan tavoitteena on aluksi kaikkein turvallisimpien tapahtumien tekeminen mahdolliseksi.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) tulossa oleva ohjauskirje alueviranomaisille vastaa sekä hänen että hänen johtamansa opetus- ja kulttuuriministeriön linjaa.

– Etenkin nimetyillä paikoilla varustetuissa tapahtumissa on saatava maalaisjärkisempää sääntelyä aikaiseksi, Kurvinen sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa mekaaniset, tiukasti vaadittavat lohkot ja tiukasti vaadittava kahden metrin turvaväli uhkaavat koko syksyn ja talven kulttuurikautta sekä sisäurheilukautta.

– Tilanne on kohtuuton, eikä tämä mene kulttuuriväen oikeustajuun. Ei tämä mene kyllä tavallisen helsinkiläisen tai kauhavalaisenkaan oikeustajuun, hän sanoo STT:lle.

Tehokkaampi maski voisi ratkaista

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti viime viikolla tiukentaa yleisötapahtumia koskevia koronarajoituksia pääkaupunkiseudulla. Uudet määräykset edellyttävät esimerkiksi, että jos sisällä on yleisötapahtumia, joissa on yli 25 osallistujaa, katsomo täytyy lohkoa erillisiin 25 hengen osiin. Osallistujien tai seurueiden pitää pystyä välttämään lähikontakti toisiinsa eli esimerkiksi oleskelu alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan.

– Itse odotan, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastoille sellaisen ohjauskirjeen, että kahden metrin turvaväli tapahtumissa ei ole pakollinen, jos muita keinoja voidaan löytää, Kurvinen sanoo STT:lle.

Kurvisen mukaan turvavälin korvaaviin keinoihin voisi kuulua esimerkiksi vaatimus tehokkaamman, niin sanotun FFP2-maskin käytöstä.

Ministeriö pyrkii ohjauksella mahdollistamaan lievemmät rajoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on todennäköisesti lähettämässä ohjauskirjeen tapahtumarajoituksista aluehallintovirastoille vielä tämän päivän aikana. Asian vahvistaa STT:lle ministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richt.

Johtaja Pasi Pohjola kertoi aiemmin tänään, että ministeriö pyrkii ohjauksellaan mahdollistamaan nykyistä lievemmät rajoitukset yleisötapahtumiin muun muassa pääkaupunkiseudulla.

– Kuntia ja aveja ohjataan tekemään riskiarvioon perustuen päätöksiä, joissa huomioidaan yksittäisen tapahtuman muodostama riski koronatartunnoille, Pohjola sanoi.

Riskiarvion olisi määrä mahdollistaa nykyistä väljemmät rajoitustoimet yleisötapahtumissa. Tämän enempää Pohjola ei ohjauskirjeen sisältöä etukäteen avannut.

Hän kertoi asiasta STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisessä tiedotustilaisuudessa aamulla.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä lisäsi samassa yhteydessä, että yksittäisen tapahtuman muodostaman tartuntariskin arvioinnissa on kaksi osaa.

– Ensinnäkin on arvioitava tilanteeseen liittyvä suora tartuntariski sen perusteella, mitä olemme epidemiassa tähän mennessä oppineet. Toinen osa on, mitä mahdollisuuksia tilanteessa on toteuttaa terveysturvallisia toimintatapoja, Voipio-Pulkki sanoi.

Kansallisooppera ei aio noudattaa tämänhetkisiä rajoituksia

Ministeriön ohjauskirje ei ole juridisesti sitova. Sillä on kuitenkin merkitystä, koska tartuntatautilain mukaan yleisen tason ohjeistus ja neuvonta kuuluu STM:lle. Päätösvalta muun muassa tapahtumia koskevista rajoituksista on viime kädessä alueellisilla viranomaisilla.

Etelä-Suomen avin viimeisimmät rajoitukset ovat herättäneet paljon keskustelua kulttuurialalla. Suomen Kansallisooppera on ilmoittanut, ettei se aio noudattaa vaatimusta katsomolohkoista perjantaina esitettävässä Cavalleria Rusticana & Pajatso -teosparin ensi-illassaan.

Keskiviikkona Etelä-Suomen avi ilmoitti, ettei kuluvan viikon aikana ole luvassa enää uusia tapahtumiin liittyviä määräyksiä.

Kurvinen kannattaa tapahtumien pisteytystä riskien mukaan

Kulttuuriministeri Kurvinen toivoo, että STM:n ohjauksella voitaisiin pelastaa lähiviikoille suunnitellut tapahtumat. Syksyn aikana on kuitenkin tarvetta myös muuttaa tapahtumien järjestämiseen sovellettavaa tartuntatautilakia.

Hän kannattaa ajatusta tapahtumien pisteyttämisestä sen mukaan, millainen tartuntariski niissä mahdollisesti on. Tämä pitäisi tehdä muun muassa perustuen tilan kokoon, enimmäisasiakaspaikkoihin ja siihen, miten tilassa liikutaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on valmistellut riskipotentiaaliluokitusta eri tapahtumille jo pidempään.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston viimeviikkoinen päätös johti esimerkiksi Helsingin juhlaviikkojen kaikkien Huvilateltan esitysten perumiseen. Helsingin Sanomat on kertonut, että Juhlaviikot hakee valtiolta 2,5 miljoonan euron korvauksia tapahtumien perumisen takia.

Kurvinen ei ota korvausvaatimukseen kantaa. Hän kuitenkin muistuttaa kulttuuri- ja urheilutoimijoita yleisellä tasolla siitä, että koronarajoituksien muuttaminen joustavasti alueellisen tautitilanteen mukaan voi tuoda ikäviäkin yllätyksiä.

– Jos vaaditaan ketteryyttä ja alueellisuutta, se voi tarkoittaa joskus ikäviä ratkaisuja. Jos halutaan ennustettavuutta, se tarkoittaa jäykempiä sääntöjä ja pitkäaikaisempia rajoituksia.

Korjattu aiempaa uutista kello 12.10: Ohjauskirjeellä pyritään mahdollistamaan lievemmät tapahtumarajoitukset pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualla Suomessa.

Saila Kiuttu, Eetu Halonen

STT

