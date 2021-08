Suomalaisuimari Lähteenmäki ei saanut kauhottua miesten 50 metrin vapaauinnin finaaliin – myös ratakelaaja Tähden finaalipaikka jäi sivumatkalla saamatta

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ei yltänyt finaaliin miesten T54-luokan 400 metrillä. Tähti oli alkuerien kahdeksanneksi nopein, mutta karsiutui epäsuotuisan eräjaon takia finaalista. Tähti jäi vain 18 sekunnin sadasosaa Suomen ennätyksestään. Tähden vuonna 2018 kelaama Suomen ennätysaika on 46,73.

– Taso on todella kova. En itsekään vetänyt missään nimessä huonosti. Se oli yksi parhaimpia 400 metrin suorituksia koko uran aikana. Ei siis voi olla liian pettynyt, eikä jäänyt jossiteltavaa aikojenkaan suhteen, kun omassa erässä kaksi jätkää veti aikavertailuun kovempaa kuin minä, Tähti sanoi Paralympiakomitean tiedotteessa.

Viisinkertaiselle paralympiavoittajalle 400 metriä on sivumatka. Tähden pääasiallinen tavoite Tokiossa on 100 metrin paralympiakultasarjan jatkaminen, mikä ratkeaa keskiviikkona. Tähti on voittanut lajin vuoden 2004 Ateenan paralympialaisista lähtien.

– Rata on nopea, eihän täällä muuten tällaisia aikoja kelattaisi. Tykkään kyllä radasta. Tuulet vähän pyörii välillä, mutta onneksi tuulta ei ole kuitenkaan kauheasti, Tähti totesi.

Lähteenmäki 50 metrin vapaauinnin alkuerien 14:s

Suomalaisuimari Leo Lähteenmäki jäi sunnuntaina niin ikään ilman jatkopaikkaa. Lähteenmäki ei saanut kauhottua miesten S9-luokan 50 metrin vapaauinnin finaaliin Tokiossa. Hän oli alkuerien 14:s, kun finaaliin jatkoi kahdeksan parasta.

Omassa alkuerässään suomalainen tuli neljänneksi ajalla 26,64. Kyseisen alkuerän kolme parasta sijaa meni venäläisuimareille. Lähteenmäki ui Suomen aikaa sunnuntaina aamuyöstä puoli neljän aikoihin.

Tokion paralympialaiset ovat Lähteenmäelle uran toiset. Rio de Janeirossa vuonna 2016 Lähteenmäki jäi paraatimatkallaan 50 metrin vapaauinnissa alkuerien kymmenenneksi.

Lähteenmäen Suomen ennätys 26,01 on vuodelta 2017. Ennätysajallaan hän olisi yltänyt seitsemänneksi ja jatkanut finaaliin.

Ylen haastattelussa suomalainen sanoi, ettei kroppa tuntunut uinnin jälkeen siltä, että hän olisi antanut altaassa kaikkensa.

– Ei saanut tehoja ja kaikkea irti. Tuntee, että ei ole niin väsynyt kuin pitäisi olla, Lähteenmäki kertoi Ylelle.

Tällä kaudella Eetu Karvosen valmentama Lähteenmäki on uinut parhaimmillaan 26,28, jolla hän on luokassaan maailmanlistan 11. sijalla. Lähteenmäki on voittanut urallaan kaksi MM-pronssia vuosina 2013 ja 2017 sekä kaksi EM-hopeaa vuosina 2014 ja 2016.

Varhain sunnuntaina Suomen aikaa uitujen S9-luokan 50 metrin vapaauinnin alkuerien kovin aika oli Italian Simone Barlaamilla. Hän saavutti Tokiossa maaliviivan ajassa 25,13.

Afganistanilaisurheilijat saapuivat Tokion paralympialaisiin

Tokion paralympialaisten urheilijakylässä koettiin sunnuntaina tunteikkaita hetkiä. Kisojen kaksi afganistanilaisurheilijaa Zakia Khudadadi ja Hossain Rasouli pääsivät suurten ponnistelujen jälkeen sittenkin kisoihin.

Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) kertoi, että urheilijat saatiin evakuoitua Afganistanista Ranskaan noin viikko sitten.

IPC:n puheenjohtaja Andrew Parsons, urheilijaneuvoston puheenjohtaja Chelsey Gotell ja Afganistanin joukkueenjohtaja Arian Sadiqi ottivat urheilijat vastaan sunnuntaina Tokiossa.

– Tapaaminen urheilijoiden kylässä oli äärimmäisen tunteikas. Kaikilla oli huoneessa paljon kyyneliä, IPC:n tiedottaja Craig Spence sanoi.

– Molemmat urheilijat ovat täällä Tokiossa täyttämässä unelmiansa, ja he lähettävät samalla erittäin vahvan toivon sanoman muulle maailmalle.

Vielä viime viikolla Khudadadin ja Rasoulin osallistuminen paralympialaisiin näytti mahdottomalta, kun äärijärjestö Taleban otti hallinnan urheilijoiden kotimaassa. Tiistaina järjestetyissä kisojen avajaisissa Afganistanin joukkue esiteltiin stadionilla, mutta paikalla oli vain maan lippua kantanut vapaaehtoistyöntekijä.

Spencen mukaan Khudadadi ja Rasouli eivät osallistu haastatteluihin kisoissa, mutta urheilijat saavat liikkua vapaasti kisakylässä kolmen päivän karanteenin jälkeen.

Khudadadi ja Rasouli viettivät edellisen viikon Pariisissa Ranskan urheiluministeriön harjoituskeskuksessa. Khudadadi kilpailee ensi torstaina naisten taekwondossa luokassa K44. Pikajuoksija Rasouli ei ehtinyt osallistua miesten T47-luokan 100 metrille, mutta kilpailee tiistaina pituushypyssä.

Lähteenä myös AFP.

Arttu Mäkelä

STT

