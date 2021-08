Suomalaisyhdysvaltalainen säveltäjä koronaeristyksessä Hongkongissa: ”Olimme muka niin vaarallisia, että meidät piti tuoda tänne eristysleirille”

Suomalaisyhdysvaltalainen säveltäjä Ilari Kaila on joutunut poikkeuksellisen tiukkoihin ja epäloogisiin karanteeniolosuhteisiin lennettyään Suomesta Hongkongiin heinäkuun lopussa yhdessä tyttöystävänsä kanssa.

Hongkongiin saavuttuaan pari vietti kaksi viikkoa maksullisessa koronakaranteenihotellissa paikallisten vaatimusten mukaan. Karanteenin jälkeen he ehtivät elää kaksi viikkoa normaalisti, kunnes saivat odottamattoman ilmoituksen uudesta karanteenista.

– Saimme päätöksen, että meidät noukitaan Penny’s Bay -nimiseen karanteenikeskukseen, Kaila kertoo STT:lle puhelimitse erityksestä Hongkongista.

Pari oli väitetysti altistunut koronavirukselle karanteenihotellissa ja heidät kuljetettiin uudelleen eristyksiin, kaksi viikkoa altistumisen jälkeen.

– Päätös on epäkoherentti. Olimme muka niin vaarallisia, että meidät piti tuoda tänne eristysleirille. Tartuntaketjuja ei kuitenkaan kartoitettu keneltäkään, Kaila kertoo.

Altistuneet on määrätty altistumisesta 21 päiväksi karanteeniin. Negatiivisista koronatestituloksista huolimatta vapaus karanteenikeskuksesta koittaa näillä näkymin vasta 25. elokuuta.

Jos karanteenikeskukseen vietyjä pidetään mahdollisina levittäjinä, miksi kontaktien jäljittämistä ei ole tehty?

Kaila on kirjoittanut muiden karanteeniin määrättyjen kanssa avoimen kirjeen Hongkongin terveysministeriölle valittaen saamastaan kohtelusta. Avoin kirje on kerännyt päivässä yli tuhat allekirjoitusta. Kaila on myös ollut yhteydessä Suomen ja Yhdysvaltojen konsulaatteihin.

Tapaus on saanut huomiota epäjohdonmukaisuutensa vuoksi sosiaalisessa mediassa ja karanteeniin asetettuja on haastateltu eri medioihin.

Hongkongin koronarajoitustoimet ovat maailman tiukimpia ja päivittäisissä tartunnoissa ollaan lähellä nollaa. Kaila ei kyseenalaista häneen kohdistettujen rajoitustoimien tiukkuutta, vaan niiden loogisuutta.

– Täällä ei ole mitään mekanismeja, joilla saisimme selville, kuka on tehnyt päätöksen tai onko sitä mahdollista ottaa uudelleen käsittelyyn.

Kaila haluaa vastauksia heihin kohdistettuihin eristystoimenpiteisiin.

– Kaikista toimista paistaa läpi se, ettei kukaan usko meillä olevan koronavirusta. Kutsun tätä retroaktiiviseksi karanteeniksi.

”Luulen, että he haluavat näyttää tekevänsä jotain”

Kailan mukaan on äärimmäisen epätodennäköistä, että karanteeniin asetetut olisivat voineet saada tartunnan hotellissa.

– Olimme olosuhteissa, jotka ylittivät kaikki mahdolliset turvavälit. Ja jotenkin meidät on silti merkitty lähikontakteiksi, erittäin vaarallisiksi tapauksiksi, jotka piti tuoda tänne Penny’s Bayhin.

– Ja samaan aikaan sillä, että liikuimme tässä välissä kaksi viikkoa ympäri kaupunkia, ei ole mitään väliä, Kaila ihmettelee.

Kaila uskoo, että karanteenimääräyksen taustalla voi osin olla Hongkongin yritys kontrolloida huonoa pr:ää. Nykyinen hotellikaranteenimalli on Hongkongin hallituksen päättämä ja turvallisena pidetty. Sitten ilmenikin, että virus oli levinnyt juuri karanteenihotellissa, jossa piti olla turvallista.

– Luulen, että protokollan petettyä he haluavat näyttää tekevänsä jotain.

