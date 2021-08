Suomen lentopallomiesten EM-taival Tampereella alkaa keskiviikkona erittäin tärkeällä ottelulla – ”Kisojen tärkein päivä”

Suomen lentopallomiesten EM-taival käynnistyy keskiviikkona ottelulla Pohjois-Makedoniaa vastaan kello 19. Suomi pelaa alkulohkonsa Tampereella.

Lentopallon EM-kisat on pelattu aiemmin Suomessa vuosina 1977 ja 1993.

Nyt kisat siis käväisevät yhden alkulohkon muodossa Tampereella. Neljännesvälierät ja puolivälierät pelataan Puolan Gdanskissa ja Tshekin Ostravassa. Mitaliotteluiden pelipaikkana on Puolan Katowice.

Euroopan mestaruutta puolustaa Serbia. Suomi pääsi kahden vuoden takaisissa kisoissa jatkoon lohkonelosena voitettuaan Pohjois-Makedonian ja Turkin, mutta seinä tuli vastaan neljännesvälierissä Ranskaa vastaan.

Tampereella Joel Banksin valmentama Suomi (Euroopan ranking 13) kohtaa Pohjois-Makedonian (24) lisäksi Espanjan (14) lauantaina, Venäjän (2) sunnuntaina, Hollannin (8) ensi tiistaina ja Turkin (11) ensi keskiviikkona. Neljä parasta etenee tälläkin kertaa lohkoista pudotuspeleihin.

SSS kysyi kahdelta salolaisten hyvin tuntemalta laji-ihmiseltä neljä gallup-tyyppistä kysymystä EM-kisoista.

Mitä odotat Suomelta EM-kisoissa?

Ismo Tuominen, pitkän linjan lentopallovalmentaja: Jatkoon pääsy on varmasti Suomen tavoite, enkä itsekään sen enempää odota. Mielestäni Suomen olisi kannattanut pelata kesällä Hopeisen liigan ottelut. Nyt EM-kisoihin lähdetään neljällä harjoituspelillä. Jännä nähdä, miten niiden turvin pärjätään.

Tomi Lemminkäinen, LP Viestin päävalmentaja: Odotan jatkopaikkaa. Suomella on riittävästi kokemusta joukkueessa, etenkin passariosastolla. Myös libero on maailmanluokkaa.

Mitkä maat ovat Suomen päävastustajat alkulohkossa?

Tuominen: Pohjois-Makedonia ja Espanja on voitettava, muita vaihtoehtoja ei ole.

Lemminkäinen: Pohjois-Makedonia-peli näyttää todella paljon suuntaa kisoille. Keskiviikko on kisojen tärkein päivä. Vaikka Suomi häviäisi Venäjälle, mutta voittaisi Pohjois-Makedonian ja Espanjan, pelaisi Suomi toisella viikolla vielä jopa lohkon kakkostilasta. Se olisi myös taloudellisessa mielessä tärkeää, sillä Hollanti- ja Turkki-pelit keräisivät silloin varmasti myös enemmän katsojia paikan päälle.

Libero Lauri Kerminen on takuuvarma mies aloituskokoonpanossa, mutta ketkä muut pelaajat kuuluvat ykkösseitsikkoon?

Tuominen: Passari Mikko Eskon paluu joukkueeseen on iso asia, ja hän on hyvässä kunnossa. Myös keskipelaajat Tommi Siirilä ja Sauli Sinkkonen kestävät vertailun muihin maihin. Urpo Sivula on ykköshakkuri, ja paljon riippuu siitä, minkälainen päivä hänelle milloinkin sattuu. Yleispelaajista Niko Suihkonen ja Niklas Seppänen lienevät kuusikossa. Isoin kysymys on – niin kuin oli naistenkin puolella – riittääkö Suomen fyysisyys hyökkäys- ja syöttöpelaamisessa. Laidasta ei voi olla loputtomiin ”fiksu ja filmaattinen”.

Lemminkäinen: Yleispelaajista on vaikea sanoa, ja varmasti vaihtoja tehdään viiden pelin aikana jonkin verran. Se on makuasia, kenet kentälle heistä heittää. Itse laittaisin Seppäsen ja Antti Ronkaisen.

Joko olet ottanut omaan käyttöön lentopallomiesten suhteellisen tuoreen lempinimen ”Veljekset”?

Tuominen: No joo, en oikein tiedä. Se on varmasti markkinointinimi, ja toki rakkaalla lapsella on monta nimeä. Jos maajoukkue pitäisi esitellä esimerkiksi jollekin ulkomaalaiselle, en sanoisi varmastikaan ”Brothers”.

Lemminkäinen: Nimi on kehitelty pitkälti kotikisoja varten, mutta miksei se voisi jäädä elämään myös jatkoon. On se parempi kuin ”Äijät”, jota joskus vähän epävirallisemmin käytettiin.