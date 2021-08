Suomessa poliisi käyttää asetta harvoin – aseenkäyttö kuitenkin lisääntynyt samassa suhteessa poliisin kohtaaman väkivaltaisen vastarinnan kanssa

Oikeustieteen tohtori, väkivaltatutkija Henri Rikander haluaa lähteä liikkeelle taustoista: Suomessa poliisilla on vuositasolla yli miljoona tehtävää, ja tehtävien yhteydessä käytetään pakkokeinoja eli otetaan kiinni vajaa 100 000 ihmistä.

Kiinniottojen yhteydessä voimakeinoja käytetään 2 000-2 500 kertaa. Poliisin voimankäyttövälineitä ovat muun muassa ampuma-aseet, poliisikoira, etälamautin, sumute tai kaasu, patukka, käsiraudat ja fyysiset voimakeinot.

– Kun mietitään, millaisia seurauksia voimakeinoista tulee, ovat menehtyminen ja vakavat seuraukset harvinaisia, mutta eivät tavattomia, Rikander sanoo.

– Menehtymisiä meillä on ollut kerran vuodessa. Joskus saattaa olla, että ei ole yhtäkään. Sitten esimerkiksi vuonna 2016 oli kolme menehtymistä poliisin voimankäytön seurauksena. Eli keskimäärin 1-2 menehtymistä vuodessa.

Rikander huomauttaa, että jo se, että poliisi osoittaa aseella, on aseenkäyttöä.

– Aseella uhkaaminen on kohdehenkilölle aina erittäin vakava viesti siitä, että ollaan menossa todella äärimmäiseen ratkaisuun. Tämmöisiä asekeikkoja on vähän päälle satakunta vuodessa. Yli puolet keikoista ratkeaa pelkästään sillä, että poliisi huutaa suusanallisesti, että jos toiminta ei muutu, poliisi tulee käyttämään ampuma-asetta.

”Voimakeinoja käytetään aina pikkaisen enemmän kuin mitä se vastarinta on”

Pohjoiseurooppalaista ja amerikkalaista tutkimuskirjallisuutta tarkastelleen Rikanderin mukaan menehtyneiden määrä suhteessa voimakeinojen käytön määrään on hyvin pieni Suomessa.

– Suomalainen poliisi käyttää ampuma-asetta todella pidättyväisesti. Ammutaan suhteessa saman verran kuin ruotsalaiset ja tanskalaiset, mutta kuolleiden määrä on yhtä matala kuin Norjassa, jossa poliisi on aseistamaton. Norjassa poliisiase on autossa ja se otetaan sieltä erikseen, kun taas Suomi, Tanska ja Ruotsi kantavat sitä vyöllä.

Vaikka poliisien aseenkäyttö on Suomessa harvinaista, on se lisääntynyt samassa suhteessa poliisien kohtaaman väkivaltaisen vastarinnan kanssa. Rikanderin mukaan samaan aikaan poliisien kohtaamat väkivallanteot ovat monipuolistuneet.

– Kun yhä enemmän on väkivaltaista vastustamista terä- tai ampuma-asein, aiheuttaa se vastaavasti poliisille sen seurauksen, että voimaakin käytetään. Voimakeinoja käytetään aina pikkaisen enemmän kuin mitä se vastarinta on. Muutenhan se olisi pitkittyvä voimankäyttötilanne, Rikander sanoo.

Rikanderin mukaan poliisin voimankäyttö liittyykin pääsääntöisesti pakenemisiin ja tilanteisiin, joissa halutaan tehdä vastarintaa.

– Pääsääntöisesti poliisin kohtaama väkivalta on luonteeltaan pikaista, siinä ei ole hirveän pitkälle suunniteltu sitä toimintaa ja syy-seuraus-suhteiden ajattelua. Vaikka toki meillä on selvästi myös viitteitä siitä, että poliisiakin on ansoitettu ja kohdennettu ihan vakaasti harkittua väkivaltaa.

Poliisien loukkaantumisia tapahtuu yleisimmin fyysisen voimankäytön yhteydessä. Rikanderin mukaan kyse on muun muassa nivelside- ja ruhjevammoista.

– Kyllä näitä vakavampia loukkaantumisiakin eli ampumavammoja on. Ne ovat yksittäisiä tapauksia. Vastaavasti on myös kuolemantapauksia.

Yleiseurooppalainen ilmiö

Rikanderin mukaan poliisin väkivaltaisen vastustamisen lisääntyminen on yleiseurooppalainen ilmiö, jota on havaittavissa myös muiden viranomaistahojen kohdalla.

– Siihen liittyy myös elämyksellisyyttä, joka näyttäytyy esimerkiksi blue light sabotage -ilmiönä, missä houkutellaan poliisi tai pelastusviranomainen tai joku muu tekaistun keikan perusteella paikalle, ja sitten tähän kohdistetaan väkivaltaa.

Rikander sanoo olevan selvää, että poliisin kohtaama väkivalta lisääntyy jatkossa.

– Voimme seurata suoraan mitä Ruotsissa tapahtuu. Ei ole mitään estettä sille, että ne ilmiöt eivät tulisi myös Suomeen.

Johanna Latvala

STT

Kuvat: