Puolustusministeriö: Puolustusvoimien suojausjoukko on aloittanut tehtävänsä Kabulissa – Suomi on evakuoinut yhteensä yli 50 ihmistä Afganistanista, sanoo ulkoministeri Haavisto

Puolustusvoimien suojausjoukko on saapunut Kabulin lentokentälle, kertoo puolustusministeriö Twitterissä. Sotilaat ovat ministeriön mukaan aloittaneet tehtävässään.

Joukon tehtävänä on turvata Suomen evakuointeja Afganistanista, jonka ääriliike Taleban on ottanut hallintaansa. Ministeriön mukaan operaatiosta kerrotaan lisää sen edetessä.

Suomeen evakuoitavia on yhteensä 240. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi vain hetkeä aiemmin, että Suomi on saanut evakuoitua nyt yli 50 ihmistä.

Ulkoministerin mukaan Suomella on Kabulin lentokentällä nyt myös viisi suomalaista siviilihenkilöä organisoimassa ihmisten evakuointeja. Haaviston mukaan evakuointeja tehdään ympäri vuorokauden.

– Pyrimme jatkuvasti saamaan lisää evakuoitavia Kabulin sotilaslentokentän porttien sisäpuolelle ja lennoille turvaan erittäin hankalissa olosuhteissa. Suomalaiset paikalle lähetetyt siviilit ja sotilaat ovat meille erittäin suureksi avuksi tässä työssä, Haavisto sanoi.

Sotilaista koostuva suojausjoukko lähti matkaan kohti Afganistania tiettävästi eilen pian sen jälkeen, kun presidentti Sauli Niinistö oli hyväksynyt joukkojen lähettämistä koskeneen esityksen. Esitys sai myös eduskunnan käsittelyssä laaja-alaisen tuen.

Evakuointeja kireässä aikaikkunassa

Kaikki runsaat 50 henkilöä on evakuoitu Afganistanista tämän viikon aikana. Tähän mennessä evakuoidut ovat Suomen kansalaisia, pysyvästi Suomessa asuvia ulkomaalaisia sekä Suomen valtiolle töitä tehneitä ja heidän perheenjäseniään.

Yhdysvallat on ilmaissut, että sen turvaamisoperaatio kentällä olisi päättymässä kuun lopussa, mahdollisesti jo sitä ennen.

Haavisto kertoi aiemmin tällä viikolla pitävänsä realistisena mahdollisuutta, että Suomi saisi haluamansa 240 ihmistä maasta kuun loppuun mennessä. Uudestaan asiasta kysyttäessä hän asettaa sanansa taiten. Ministeri korostaa, että evakuointitöiden pullonkaula on lentokentän ympäristön ja porttien turvallisuus.

– Jos Kabulin kentälle saadaan lisää järjestystä, jota olemme tietysti toivoneet myös USA:lta, sinänsä evakuointityö on mahdollista ja konekapasiteettia henkilöiden lennättämiseen Suomeen eri reittejä on olemassa.

Haaviston mukaan esimerkiksi Naton piirissä on esitetty vetoomuksia Yhdysvaltain suuntaan, jotta aikaa evakuointeihin olisi enemmän käytettävissä.

– Toisaalta tämä on sellainen kysymys, joka on varmasti Talebanin ja USA:n välinen, millä tavalla tämä aikaikkuna tulee sulkeutumaan. Siihen voivat muut kovin vähän vaikuttaa, Haavisto sanoi.

Ohisalo: Sisäministeriö selvittää humanitaarisen suojelun palauttamista

Sisäministeriö selvittää humanitaarisen suojelun palauttamista väliaikaisen suojelun perusteeksi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi asiasta toimittajille vihreän hallitusryhmän kesäkokouksessa kommentoidessaan, miten ministeriö on reagoinut Afganistanin tilanteeseen.

Ohisalon mukaan tavoitteena on myös nopeuttaa käynnissä olevia perheenyhdistämisprosesseja ja varmistaa uusien prosessien aloittaminen Afganistanin kaoottisesta tilanteesta huolimatta.

Ministeriö on aiemmin tällä viikolla ehdottanut Suomen pakolaiskiintiön nostamista 2 000 henkilöön nykyisestä 1 050 henkilöstä.

https://twitter.com/DefenceFinland/status/1429079917950640131

Mika-Matti Taskinen, Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: