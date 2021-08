Suomusjärveläisten Jokisten koti kisaa Suomen kauneimman kodin tittelistä

Anniina ja Samuli Jokinen sekä heidän kaksi koiraansa ja kolme kissaansa asuvat Suomusjärvellä vanhassa kyläkoulussa. He kilpailevat syksyllä Suomen kaunein koti -tittelistä.

Google maps näyttää, että Suomusjärvellä ei olisi tällä paikalla mitään. Kuitenkin, kun auto kaartaa pihaan, Anniina Jokinen on hymyileväisenä terassilla vastassa varmistamassa, että löydämme perille.

– Täällä me ollaan, vaikka kartta näyttää muuta, Anniina nauraa ja ohjaa vieraat peremmälle samalla kun Samuli hillitsee heidän innokasta koiraansa.

Ulkopuolelta punainen kyläkoulu on sellainen boheemikoti, jota taiteilijapariskunnalta voi olettaakin. Jokiset ovat vuosien varrella remontoineet kotia vanhaa kunnioittaen, mutta 12 vuotta sitten he tekivät talosta ostopäätöksen jo pihan perusteella. Tuolloin parikymppiset Anniina ja Samuli etsivät omakotitaloa, jossa pääsisi remontoimaan omin käsin.

– Halusimme omaa rauhaa ja tilaa. Lumouduimme täysin, kun saavuimme tänne, Anniina muistelee.

Vuosien varrella remonttia on tullut tehtyä. Samuli on ollut vastuussa talon ulkotiloista, ja Anniina on huolehtinut sisätiloista. Viimeisin remonttikohde oli talon keittiö.

– Sitä mietittiin pitkään, mutta Suomen kaunein koti -ohjelmaan osallistuminen sai projektin etenemään vauhdilla. Se oli meille hyvä porkkana, Samuli toteaa.

Keittiöremontti toteutettiin omin voimin, niin kuin talossa kaikki muutkin remontit. Vain putkimies oli ammattilainen. Anniina ja Samuli suunnittelivat remontin itse, ja toteuttivat sen molempien appiukkojen avustuksella. Keittiö tehtiin melkein täysin kierrätetyistä materiaaleista; Anniina etsi nettikirpputoreilta sopivan keittiön ja sommitteli sen mahtumaan heille. Apuna remontissa olivat molempien perheenjäsenet.

Nyt keittiö on täynnä väriä, ja se on juuri toiveiden mukainen.

– Ekologisuus on minulle muutenkin tärkeää kaikessa mitä teen, joten halusin teeman myös keittiöömme, Anniina kertoo.

Tärkeä osa taloa on sitä ympäröivä luonto. Melkein joka huoneessa on isot ikkunat, joista valo pääsee sisään ja tuo raikkautta kotiin. Keittiössä vanhaa aikaa henkii nurkassa oleva vanha valkoinen puuhella.

– Meille on ollut tärkeää säilyttää talon vanha henki. Kun muutimme tänne, saimme ensitöiksemme repiä pinkopahvit pois seinistä, jotta kaunis vanha hirsi pääsee esiin. Lattiaakin peittivät osalti muovimatot, Samuli kertoo.

Nyt lautalattiat ja hirsi ovat todellakin talon helmiä, mutta tilassa näkyy myös Anniinan kirpputori-innostus eri esineiden muodossa.

– Olen ollut aina kiinnostunut sisustuksesta, mutta olen siinäkin itseoppinut. Kun muutimme tänne, isäni opetti minulle remonttiasioiden perusteet, mutta kävin sitä varten myös koulun ja valmistuin sisustajaksi vuonna 2013, Anniina sanoo.

Valokuvauksen opiskelu on myös yksi Anniinan haaveista, sillä hän jakaa kuvia heidän kodistaan instagramissa yli 6 600 seuraajalle @mansikkamaenkylakoulu-tilillään.

Anniina aloitti instagramtilin omaksi ilokseen helmikuussa 2018. Sen jälkeen suosio onkin kasvanut, ja tilin ansiosta myös Suomen kaunein koti -ohjelman tuottajat ottivat heihin yhteyttä.

– He olivat seuranneet tiliäni jo jonkin aikaa ja maaliskuussa saimme yhteydenoton. Mietimme kesäkuuhun asti, kunnes päätimme lähteä mukaan, Anniina kertaa.

– On jotenkin villi ajatus, että tämä olisi Suomen kaunein koti, mutta ehkä me olemme itse tähän niin tottuneet, Samuli toteaa.

Jo ohjelmaan mukaan pääseminen on pariskunnan mukaan voitto, sillä heille tämä on unelmakoti. Juuri sellainen, josta he haaveilivat, ja se taipuu moneen. Yläkerran vintti toimii pariskunnalle kotikuntosalina pahimpaan korona-aikaan. Olohuoneen, studion ja ruokailutilan yhdistelmästä tuli nyt joogaopettajaksi opiskelevan Anniinan joogastudio, jossa ensimmäinen harjoitustuntikin on jo pidetty. Mansikkamäki on myös paikka pariskunnan ystäville ja monenlaisille juhlille.

Anniina ja Samuli saavat syksyn jännittää, miten heidän kotinsa pärjää kilpailussa, mutta jos voittorahat heille osuvat, kohde on jo mietitty. Yläkerran avovintille voisi rakentaa jotain, ja kylpyhuonekin on remontoimatta.

Ohjelmaan kuuluu, että kodin lempipaikkaan merkiksi tuomareille lasketaan pyöreä punainen matto. Anniina ei kerro, mihin he maton sijoittivat, mutta paljastaa,

että paikkaa ei tarvinnut miettiä kauaa.

Suomen kaunein koti esitetään MTV3:lla 31.8. alkaen.