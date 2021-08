Ruotsin pääministeri Stefan Löfven jättää tehtävänsä marraskuussa

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven eroaa marraskuussa pääministerin ja puoluejohtajan tehtävistä, kertovat uutistoimisto TT ja yleisradioyhtiö SVT. Sosiaalidemokraateilla on tuolloin puoluekokous.

– Ensi vuonna sosiaalidemokraattien vaaliliikettä tulee johtamaan joku muu kuin minä, Löfven sanoi kesäpuheessaan.

Hän halusi kertomansa mukaan ilmoittaa päätöksestään jo nyt, jotta hänen seuraajallaan olisi aikaa valmistautua.

– Haluan antaa seuraajalleni parhaat mahdolliset edellytykset.

Hän toivoo henkilövaihdoksen tuovan puolueelle ja työväenliikkeelle uutta energiaa.

Löfven kertoi päätöksensä kypsyneen ajan kuluessa. Hän on ollut puoluejohtajana kymmenen vuotta. Pääministerinä hän on toiminut syksystä 2014.

Sosiaalidemokraattien puoluehallitus kokoontuu SVT:n mukaan tänään ylimääräiseen kokoukseen.

Puoluekokous on määrä pitää 3.-7. marraskuuta. Tuolloin valittavan puoluejohtajan on saatava valtiopäivien tuki, jos mielii jatkaa Löfvenin jäljissä pääministerinä.

Löfvenin ilmoitus tuli laajalti yllätyksenä, sillä hän on aiemmin sanonut haluavansa johtaa puolueensa ensi vuoden vaaleihin.

Erosi kesällä pääministerin paikalta, nousi uudelleen

Löfvenin asema pääministerinä oli kuluneena kesänä vaakalaudalla. Hänen punavihreä hallituksensa ajautui kriisiin ja menetti valtiopäivien luottamuksen. Löfven jätti eronpyyntönsä, jotta Ruotsissa vältettiin ennenaikaiset vaalit.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson sai hallitustunnustelijan tehtävän, mutta epäonnistui tehtävässä. Tällöin Löfven pääsi yrittämään uudelleen hallituksen kokoamista. Heinäkuun alkupuolella uusi hallitus oli koossa ja sai riittävän tuen valtiopäivillä. Hallituksen puolesta äänesti 116 valtiopäiväedustajaa, sitä vastaan 173, ja tyhjää äänesti 60 parlamentaarikkoa. Tuki riitti, koska ei-äänten osuus jäi alle puoleen.

Muista puolueista kiitosta, mutta myös moitetta

Ruotsalaispoliitikot ovat jo ehättäneet kommentoimaan Löfvenin lähtöilmoitusta. Ulf Kristersson sanoo aina kunnioittaneensa Löfveniä puoluejohtajakollegana.

– Analyysimme siitä, kuinka yhteiskunnan ongelmia pitäisi ratkoa ja mitä Ruotsi tarvitsee, ovat valtavan erilaiset. Koskaan en kuitenkaan ole epäillyt hänen hyviä aikeitaan ja halua tehdä niin kuin on hyväksi Ruotsille, Kristersson kiittelee.

Kristillisdemokraatteja johtava Ebba Busch kiittää Löfveniä kovasta työnteosta, mutta ilmoittaa samalla puolueensa jatkavan työtä sen eteen, että Ruotsiin saadaan uusi hallitus. Buschin mukaan sosiaalidemokratialla ei näytä olevan kykyä ratkaista Ruotsin edessä olevia ongelmia.

