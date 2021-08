Filippiinit kirjasi koronatartuntojen ennätyksensä, Sydneyn koronasulku jatkuu kolmannelle kuukaudelle

Filippiineillä raportoitiin perjantaina maan yhden vuorokauden ennätysmäärä koronatartuntoja. Saarivaltiossa kirjattiin yli 17 000 uuttaa tartuntaa.

Tartuntaennätys tuli huonoon aikaan, sillä viranomaiset helpottivat perjantaina pääkaupunki Manilan koronasulkua.

Presidentti Rodrigo Duterte sanoi äskettäin, että Filippiineillä ei ole varaa uusiin koronasulkuihin. Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet ovat vahingoittaneet maan taloutta ja suistaneet miljoonia ihmisiä työttömiksi.

Filippiineillä on raportoitu pandemian aikana yhteensä 1,8 miljoonaa koronatartuntaa.

Osaan Sydneytä yöllinen ulkonaliikkumiskielto

Australian suurimmassa kaupungissa Sydneyssä jo kaksi kuukautta kestänyttä koronasulkua jatketaan vielä kuukaudella. Niin sanotun lockdownin on määrä kestää syyskuun loppuun.

Osaan kaupunkia tulee myös voimaan öinen ulkonaliikkumiskielto. Kaupungin tartuntapesäkkeiden alueilla asuvat saavat ulkoilla päivän aikana vain tunnin.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, jossa Sydneykin sijaitsee, maskia täytyy pian käyttää myös ulkotiloissa, kirjoittaa Sydney Morning Herald -lehti.

Noin tuhat asevoimiin kuuluvaa on jo tukemassa poliisia koronavirusrajoitusten toimeenpanossa.

– Valitettavasti tartuntamäärät ovat kasvussa, Uuden Etelä-Walesin pääministeri Gladys Berejiklian sanoi.

Suomea suuremmassa Uuden Etelä-Walesissa kerrottiin tänään yli 640 uudesta koronavirustartunnasta ja neljästä kuolemasta.

Koko maassa vain noin 30 prosenttia rokotettavasta väestöstä on saanut molemmat rokoteannoksensa. Australiassa ja Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa ihmisiä yritetään rokottaa vauhdilla, mutta koko maassa on ollut pulaa Pfizerin rokotteesta, jota on maassa suositeltu käytettäväksi alle 60-vuotiaiden rokottamiseen.

Suurimman osan pandemiasta Sydneyssä on selvitty vähäisillä tartuntamäärillä. Koronaviruksen herkästi leviävä deltavariantti on kuitenkin muuttanut tilannetta.

Aboriginaaliyhteisö vaarassa

Virus on myös levinnyt Uuden Etelä-Walesin takamailla, mikä on herättänyt huolta alkuperäiskansojen virussuojasta. Aboriginaalit kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään.

Wilcannia-nimisellä paikkakunnalla viranomaiset ovat kiertäneet ovelta ovelle kannustaen ihmisiä menemään koronatesteihin. Wilcanniassa on todettu tartuntoja ihmisillä, jotka ovat osallistuneet samoihin hautajaisiin.

Aiemmin pandemian aikana paikkakuntalaiset olivat laittaneet esiin kylttejä, joissa pyydettiin, että ihmiset eivät pysähtyisi alueella. Pelkona on ollut, että virus vahingoittaisi pahoin jo haavoittuvassa asemassa olevaa yhteisöä.

Puolen vuoden tartuntatauko päättyi

Australian naapurimaa Uusi-Seelanti on ollut pitkään maailman parhaiten koronapandemiasta selvinneitä maita. Deltavariantti on saanut nyt jalansijaa myös siellä, kun maassa todettiin saarivaltion sisällä tapahtuneita tartuntoja ensi kertaa puoleen vuoteen.

Perjantaina maan johto ilmoitti koronasulun pidentämisestä, kun tartunnat olivat levinneet suurimmasta kaupungista Aucklandista pääkaupunki Wellingtoniin.

Pääministeri Jacinda Ardern sanoi, että koronasulkua pidennetään tällä erää neljällä päivällä. Alun perin sulun oli määrä päättyä perjantaina.

– Emme tiedä tämän deltaepidemian koko laajuutta. Kaiken kaikkiaan tämä kertoo, että meidän on jatkettava varovaisesti, hän sanoi.

Ardernin mukaan helpottava tieto on se, että kaikki maassa nyt todetut tartunnat liittyvät toisiinsa.

Viiden miljoonan asukkaan Uudessa-Seelannissa on todettu pandemian aikana vain 26 koronaan liittyvää kuolemaa. Samoin kuin Australiassa, myös Uudessa-Seelannissa rokotustahti on ollut verkkainen. Uuden-Seelannin väestöstä noin viidennes on täysin rokotettu.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://www.smh.com.au/national/nsw/sydney-lockdown-extends-for-another-month-with-masks-mandatory-outdoors-20210820-p58kfz.html

jossa Sydneykin sijaitsee,

https://twitter.com/NSWHealth/status/1428523118985814017/photo/1

Milja Rämö, Pertti Mattila

STT

Kuvat: