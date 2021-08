Salon torin myyntialue oli torstai-iltana hieman ennen puoli kuutta lähes autio: myyjät olivat pakanneet tavaransa jo iltapäivällä huonon sään vuoksi. Paikalle oli jäänyt kaksi metrilakumyyjää ja marjakoju. Torikaffen päivänvarjojen alla istui kourallisen verran ihmisiä.

Kurja sää ei suosinut iltatoria, mutta Muotikadun muotinäytöksen alkaessa lavan edustalle oli kerääntynyt satakunta ihmistä. Yleisö oli priorisoinut viisaasti käytännöllisyyden trendikkyyden sijaan. Sateenvarjojen alla näkyi sadetakkeja ja -viittoja sekä kumisaappaita.

Muotinäytöksissä naistenvaatteita esittelivät Zapato, Atelier Tanja Lahti, Maleena, Liivi-Lehti ja Villa COCO. Miesten syysmuotia tarjoili perinteikäs Miesten pukimo Lammervo. Lastenvaateliike Bobon mallit astelivat lavalle reippaasti. Muotiliike Elisabeth tarjosi näytökseen vaatekokonaisuuksia täydentävät hatut ja Amadeus Optiikka silmä- ja aurinkolasit.

Mer’ville, Juhlavaateliike Gaala ja Sokos toivat lavalle niin miehille kuin naisille suunnattua muotia. Kauneushoitola Ametistin malli esitteli liikkeen myymää pellava-aamutakkia kukkaseppele päässään. Salon kukkapalvelu Unikon valmistamia seppeleitä näkyi myös Atelier Tanja Lahden malleilla.

Syysmuodille perinteiseen tapaan väripaletteja hallitsivat hillityt ja murretut sävyt. Toisaalta nähtävissä oli myös pastellisävyjä ja kukkakuoseja muistuttamassa menneestä kesästä. Nahkaiset nilkkurit ja tennarit olivat kenkäosastolla pääroolissa, ja materiaali taipui myös takeiksi ja housuiksi.

Liivi-Lehden mallit astelivat ensimmäisellä kierroksella lavalle uima-asuissa ja toisella kierroksella alusvaatteissa. Vähissä vaatteissa esiintyminen ei ollut näytöksessä mallina toimineelle Hanna Saariolle uusi asia.

– Harrastan Body Fitnessiä, joten tämä ei ole ensimmäinen kerta. Lähdin mukaan koska tämä on hauskaa ja minusta on mukava tukea paikallisia yrittäjiä, Saario kertoo.

Saarion oli houkutellut paikalle hänen tuttunsa Jukka Alanko. Kiinteistövälittäjä ja Muotikadun vaikuttaja Alanko oli myös itse mallina näytöksessä.

Raija Meskus asteli lavalle Sokoksen pukemana.

– Olen Sokoksen kanta-asiakas. Minua pyydettiin ensin eräisiin toisiin liikkeen kuvauksiin, joiden yhteydessä kysyttiin haluanko tulla myös tänne.

Lavalla oleminen ei jännittänyt Meskusta.

– Oli todella mukavaa! Välillä tosin tuntui siltä että malleja on enemmän kuin yleisöä, Meskus naurahtaa.

Muotinäytöksen aikana yleisöä valui pikku hiljaa paikalle enemmän. Moni oli selvästi saapunut paikalle kuuntelemaan illan varsinaista esiintyjää Mikko Harjua .

Harju on kenties suuremmalle yleisölle hieman tuntemattomampi nimi, sillä hän on julkaissut debyyttialbuminsa vasta vuonna 2018. Sinä olet elämä -levyltä hitiksi noussut Sinä riität aloitti pienen tatuointibuumin: Harju on jakanut Instagram-tilillään kuvia faniensa ottamista tekstitatuoinneista.

Artisti asteli lavalle kymmenisen minuuttia myöhässä ja aloitti muitta mutkitta soittamisen. Harjun laulu ja kitarataidot saivat yleisön innostumaan: Sinä riität kappaleen aikana taputettiin ja laulettiin antaumuksella.

– Pitää muistaa tehä sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä, vaikka vieruskaveri katsoisikin oudosti, että laulaapa tuo tuossa kovaa, Harju sanoi ennen kappaletta.

Torille oli saapunut selvästi monia faneja, sillä useat lauloivat mukana myös monissa muissa kappaleissa. Mervi Nikkanen ja Marjut Laaksonen olivat tulleen kuuntelemaan keikkaa, vaikka eivät välttämättä kutsukaan itseään faneiksi.

– Tosi kauniita biisejä ja onhan Mikko nyt ihana symppis, Nikkanen tunnustaa.

Lempikappale Harjun tuotannosta on molemmilla Sinä riität.

– Pistin sen linkin juuri päivää ennen Merville ja fiilistelimme kappaletta. Nyt se soi täällä ensimmäisten joukossa, Laaksonen kertoo.

Nikkanen ja Laaksonen ovat käyneet kaikilla Salon kesän iltatoreilla.

– Pakko oli, kun mitään muuta ei ole ja kaikki tapahtumat on peruttu. Täytyy nauttia siitä mitä on, Nikkanen pohtii.