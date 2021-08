Taleban julkaisi propagandakuvia omista Badri 313 -erikoisjoukoistaan – mahdollisesti jopa tuhansien miesten vahvuisen joukon aseet ja varusteet ovat sotasaalista Afganistanin armeijalta

Äärijärjestö Taleban on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia omista ”erikoisjoukoistaan”, eli taistelijoista jotka poseeraavat sotasaaliina saatujen, etupäässä amerikkalaisten aseiden ja varusteiden kanssa.

Yksikön nimi on Badri 313, millä viitataan Badrin taisteluun 1 400 vuotta sitten. Siinä profeetta Muhammad väitetysti löi ylivoimaiset vihollisensa vain 313 sotilaan avulla.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan yksikköön voi hyvinkin kuulua useita tuhansia miehiä.

– Yksikkö on varmasti Talebanin parhaiten varustettu ja koulutettu, vaikkakin näiden kuvien ja videoiden tarkoitus on luonnollisesti toimia myös propagandana, kiteytti sotilastietoihin erikoistuneen Janes -tiedustelupalveluyrityksen edustaja Matt Henman.

Länsimaisten sotilasasiantuntijoiden mukaan on epätodennäköistä, että yksikön sotilaiden kokemus tai varusteet vetäisivät kuitenkaan vertoja suurvaltojen erikoisjoukoille.

– Toki ne ovat normaaleja Taleban-joukkoja tehokkaampia ja huomattavasti parempia kuin mitä Afganistanin armeijan sotilaat olivat muutamia viikkoja sitten, kirjoitti nimimerkillä Calibre Obscura Twitterissä esiintyvä sotilasasiantuntija.

