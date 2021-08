Taleban liikuttaa taistelijoitaan vastarinnan linnakkeeseen

Ääriliike Taleban kertoi sunnuntaina, että sadat sen taistelijat ovat matkalla kohti Panjshirin laaksoa Kabulin pohjoispuolella. Se on yksi viimeisistä Afganistanin kolkista, jota ääriliike ei vielä pidä vallassaan.

Panjshiriin on kerääntynyt Afganistanin entisen hallinnon joukkoja ja siviilejä sitä mukaa, kun Taleban on ottanut maan merkittävät kaupungit hallintaansa. Etenkin Kabulin taipumisen jälkeen noin viikko sitten tuhannet ihmiset ovat suunnanneet Panjshiriin. Alue on jo aiemmin ollut tunnettu Taleban-vastaisena keskittymänä.

Talebanin mukaan taistelijoita on lähetetty alueelle, koska paikalliset viranomaiset kieltäytyivät rauhanomaisesta vallanvaihdosta.

Alueella perustettu vastarintaliike kertoo uutistoimisto AFP:lle pyrkivänsä luomaan alueelle oman hallinnon, ja haluaa toimia turvapaikkana ihmisille, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi muissa maakunnissa. Vastarintaliike kertoo pyrkivänsä välttämään verenvuodatusta, mutta ilmoittaa olevansa valmis pitkäaikaiseen konfliktiin, jolleivät neuvottelut Talebanin kanssa tuota tulosta.

STT

