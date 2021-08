Taleban voitti sodan, mutta Afganistanin hallitsemisesta on tulossa sille erittäin vaikea tehtävä – rutiköyhää maata uhkaavat ruokakriisi, aivovuoto ulkomaille ja Isisin terrori-iskut

Äärijärjestö Talebanin edustaja julisti varhain tiistaina, että talebanit ovat voittaneet sodan ja hallitsevat nyt Afganistania. Maassa on sodittu liki puoli vuosisataa, ja rutiköyhän ja diplomaattisesti eristetyn maan hallitseminen saattaa olla talebaneille ylivoimaista.

Seuraavassa muutamia haastetta, jotka ääriliike kohtaa.

Luottamuspula

Afganistanilaiset eivät luota Talebaniin, ja hyvästä syystä. Hallitessaan Afganistania edellisen kerran vuosina 1996-2001 ääriliike toteutti omaa raakaa tulkintaansa islamilaisesta laista. Siinä naisilla ja tytöillä ei ollut oikeuksia, poliittisia ja uskonnollisia vastustajia teloitettiin ja lähes kaikki vapaa-ajanviettotavat, paikoin jopa leijan lennätys, olivat kiellettyjä.

Nyt Taleban on ilmoittanut, että hallinto tulee olemaan täysin erilaista ja muun muassa naiset saavat opiskella ja käydä töissä. Monet afganistanilaiset uskovat tämän kuitenkin vasta, kun näkevät, että se on totta.

Talouskriisi ja humanitaarinen katastrofi

Afganistan on maailman köyhimpiä maita. Kun Taleban-hallinto kaadettiin vuonna 2001, maahan alkoi virrata ulkomaista apua. Viime vuonna yli 40 prosenttia Afganistanin bruttokansantuotteesta koostui ulkomaisesta avusta.

Nyt valtaosa avusta on lakkautettu, eivätkä talebanit myöskään pääse käsiksi Afganistanin keskuspankin Yhdysvalloissa sijaitseviin varoihin. Äärijärjestön pitäisi kuitenkin pystyä jotenkin maksamaan valtion virkamiesten palkat ja pitämään kriittinen infrastruktuuri, kuten veden- ja sähkönjakelu ja viestintäyhteydet, kunnossa.

Afganistania uhkaa myös ruokakriisi, koska paha kuivuus on monin paikoin tuhonnut sadon.

Aivovuoto

Kun talebanit aloittivat paluunsa valtaan, koulutettua työvoimaa alkoi virrata pois maasta. Äärijärjestökin huomasi tämän ja yritti vedota ihmisiin todeten Afganistanin tarvitsevan tulevaisuudessakin asiantuntijoita, kuten lääkäreitä ja insinöörejä.

Vetoomus kaikui kuitenkin kuuroille korville, koska elämä mahdollisen hirmuhallinnon alaisuudessa ei monia miellyttänyt.

Diplomaattinen eristys

Talebanien ensimmäinen hallinto oli kansainvälisen politiikan hylkiö, jota ei tunnustanut juuri kukaan. Uusi Taleban-hallinto on toistuvasti ilmaissut halunsa solmia diplomaattisuhteita muihin maihin, jopa Yhdysvaltoihin.

Talebaneilla on jo ollut yhteyksiä muun muassa Pakistaniin, Venäjään, Kiinaan, Iraniin ja Qatariin, mutta yksikään maa ei ole vielä tunnustanut sen hallintoa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi, että sanat eivät diplomaattisuhteiden solmimisessa paina vaan tarvitaan tekoja.

Isisin terrori-iskut

Vaikka Taleban on noussut Afganistanissa valtaan, terrori-iskut eivät tule loppumaan. Talebanin alueellinen kilpailija. äärijärjestö Isis, on uhonnut jatkavansa taistelua.

Vaikka Taleban ja Isis ovat molemmat ääriliikkeitä, on Isisin islamin tulkinta vielä talebanejakin jyrkempää. Isis pitää talebaneja vääräuskoisina.

Talebaneilla on nyt edessään uusi rooli: niiden pitäisi suojella afganistanilaisia samanlaisilta terrori-iskuilta, joita sen taistelijat vielä tovi sitten itse tekivät.

