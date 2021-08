Talebania perustamassa ollut Baradar saapui Kabuliin hallitusneuvotteluihin

Afganistanissa Taleban-liikkeen johtohenkilöihin lukeutuva mullah Abdul Ghani Baradar on saapunut Kabuliin. Baradar on yksi järjestön perustajista.

Baradarin saapumisesta kertoi korkea-arvoinen Talebanin edustaja uutistoimisto AFP:lle. Baradarin on tarkoitus tavata liikkeen muuta johtoa ja poliitikkoja ja keskustella heidän kanssaan hallituksen muodostamisesta.

Baradar johti Talebanin poliittista toimistoa Dohassa Qatarissa, kun kaupungissa käytiin neuvotteluja Afganistanin tulevaisuudesta ja sovittiin Yhdysvaltain joukkojen vetämisestä. Baradar palasi Afganistaniin tiistaina.

Kabulissa on viime päivinä nähty myös muita Talebanin merkittäviä johtajia, kuten Khalil Haqqani, joka on Yhdysvaltain pitämällä etsityimpien terroristien listalla. Sosiaalisessa mediassa levisi kuvia, joissa Haqqani tapasi Gulbuddin Hekmatyarin. Viime mainittu oli 1990-luvulla Haqqanin kova kilpailija, mutta hänellä on edelleen poliittista vaikutusvaltaa.

Niin sanottuun Haqqani-verkostoon kuuluva Anas Haqqani on myös nähty Kabulissa. Hän on tällä viikolla tavannut entisen presidentin Hamid Karzain ja Abdullah Abdullahin, joka johti kaatuneen hallinnon valtuuskuntaa Dohan rauhanneuvotteluja käytäessä.

Maailma saattaa joutua odottamaan viikkoja tietoja siitä, millainen hallitus Afganistaniin on suunnitteilla, kommentoi Talebanin edustaja.

Taleban oli edellisen kerran vallassa vuosina 1996-2001, ja tuolloin naisia kiellettiin liikkumasta ulkona ilman miessaattajaa ja julkiset teloitukset olivat tavallisia.

Nyt Taleban on pyrkinyt antamaan itsestään pehmeämmän kuvan. Baradarin palattua Afganistaniin liike ilmoitti, että sen hallinto tulee olemaan tällä kertaa erilaista.

STT

Kuvat: