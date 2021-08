Kehitysyhteistyöjärjestön johtaja Afganistanin tilasta: ”Ihmisten sietokyvyllä on rajansa”

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tilanne on kaksijakoinen, kertoo STT:lle Kabulista puhelimitse Asuntha Charles, kehitysyhteistyöjärjestö World Visionin kansallinen johtaja Afganistanissa. Kaduilla kaikki on normaalia Taleban-äärijärjestön taistelijoiden läsnäoloa lukuun ottamatta. Kabulin lentokentän liepeillä sen sijaan on kaaos.

– Mediassa näytetään lähinnä lentokenttää, jossa tilanne on varsin kaoottinen. Ihmisten mielestä tämä maa ei ole enää turvallinen heille, joten he pakenevat, kertoo Kabulissa työskentelevä Charles.

– Olen itse nähnyt lentokentän tulvivan ihmisiä. Heillä ei ole passeja eikä mitään matkustusdokumentteja. He vain odottavat ja toivovat, että joku ottaa heidät kyytiin ja kuljettaa pois tästä maasta.

Jo pitkään Afganistanissa työskennellyt Charles kuvailee afganistanilaisten olleen aina hyvin lannistumattomia uhkien edessä. Talebanin valtaannousun myötä ilmapiirin on täyttänyt pelko ja epävarmuus.

– Nyt ymmärrän, että ihmisten sietokyvyllä on rajansa, Charles sanoo.

Talebanin sanojen olisi aika muuttua teoiksi, jotta kansa uskoisi heihin

Ihmiset pakenevat Charlesin mukaan sen takia, että he eivät voi luottaa Talebanin lupauksiin turvallisuudesta ja naisten asemasta.

– Talebanin lupaukset ovat toistaiseksi pelkkiä sanoja. Järjestön tulisi todistaa todella muuttuneensa, jotta kansa luottaisi heihin. Muuten ihmiset pakenevat.

Ihmisten uskonpuute johtuu aiemmasta kokemuksesta Talebanin alaisuudessa. Ihmiset pelkäävät, että heidän elämänsä pakotetaan ajassa taaksepäin 100 tai 200 vuotta, Charles kertoo.

– Ihmiset pelkäävät erityisesti lastensa tulevaisuuden puolesta. Voivatko lapset saada koulutuksen, pakotetaanko tytöt naimisiin nuorella iällä? Tällaiset pelot saavat ihmiset pakenemaan.

Naisten asema maassa on tällä hetkellä hyvin epävarma. Taleban sanoo, että naisten oikeudet toteutuvat maassa islamilaisen sharia-lain mukaisesti. Charles kertoo monien kollegoidensa pelkäävän työnsä puolesta. Itsekin naisena Afganistanissa työskentelevä Charles painottaa, että naisten osuus työvoimasta tulisi maassa tunnistaa ja naisille pitäisi taata oikeus jatkaa työskentelyä turvallisesti.

– Ilman sekä miesten että naisten työpanosta tämä maa ei voi kehittyä.

Evakuointien seurauksena Afganistania uhkaa vakava aivovuoto

Afganistanista pois haluavien korkeasti koulutettujen paikallisten evakuoiminen huolestuttaa Charlesia siitä mahdollisesti aiheutuvan aivovuodon vuoksi.

– Afganistaniin on panostettu paljon, ja olen itsekin työskennellyt monien erityisen lahjakkaiden ja erinomaista johtajakykyä omaavien afganistanilaisten kanssa. Huolena on, että jos kaikki tuo kapasiteetti lähtee pois täältä, Afganistan kärsii aivovuodosta.

Aivovuodolla tarkoitetaan työikäisten koulutettujen ihmisten poismuuttoa, jolloin alkuperämaa häviää osaavan työvoiman suhteen. Charles painottaa, että kansainvälisellä yhteisöllä on nyt suuri vastuu tukea afganistanilaisia.

Avustusjärjestöt työskentelevät pahenevassa humanitaarisessa kriisissä

Avustusjärjestöt työskentelevät Afganistanissa koko ajan pahenevassa humanitaarisessa kriisissä. Taleban on Charlesin mukaan ollut jatkuvassa yhteydenpidossa humanitaarisiin järjestöihin ja luvannut, että ne voivat jatkaa työtään.

Odotettavissa on selkeät raamit sen suhteen, missä muodossa järjestöt saavat työtään jatkaa. World Vision Afganistanissa odotetaan parhaillaan, millaiset säännöt avustusjärjestöjen toiminnalle annetaan.

– Me olemme sitoutuneet jäämään tänne. Käynnissä on humanitaarinen kriisi erityisesti lasten osalta. Lapset kärsivät jo nyt aliravitsemuksesta ja puutteellisesta hygieniasta, Charles kertoo.

Heikoimmassa asemassa Afganistanissa ovat lapset ja erityisesti tytöt sekä naiset. Charles sanoo, että lasten turvallisuus, terveys ja koulutus tulisi nyt priorisoida.

– Kun puhun lasten kanssa, näen niin paljon toivoa. Lapset unelmoivat täällä lääkärin tai insinöörin ammateista. Murehdin, tuhoutuvatko nuo unelmat.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: