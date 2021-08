Talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin, arvioi Handelsbanken

Handelsbanken nostaa arvioitaan tämän ja ensi vuoden talouskasvusta. Tänä vuonna Suomen talous kasvaa pankin mukaan 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,2 prosenttia.

Huhtikuussa pankki arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,8 prosenttia ja ensi vuonna 3,0 prosenttia.

Kasvua vauhdittavat pankin mukaan kotitalouksien patoutuneen kysynnän purkautuminen, investointien piristyminen ja viennin vahva vire.

Työllisyyden kasvu on pankin mukaan ollut iloinen yllätys kuluvana vuonna, ja myönteisen kehityksen ennustetaan jatkuvan lähivuosina.

Työttömyysaste pysyy pankin mukaan tänä vuonna ennallaan 7,8 prosentissa, mutta kääntyy selvään laskuun vuosina 2022-23.

Hyvä rokotuskattavuus ja rajoitustoimien purku tukevat Handelsbankenin mukaan kuluttajien ja yritysten luottamusta talouteen sekä kirittävät talouskasvua tänä vuonna. Koronaviruksen deltavariantti tuo hieman epävarmuutta talouden näkymiin, mutta rokotekattavuuden kasvu lisää talouden ja yhteiskunnan sietokykyä pandemiaa vastaan, pankissa arvioidaan.

Kasvu hidastuu vuonna 2023

Vuonna 2023 Handelsbanken arvioi Suomen talouden kasvavan 1,8 prosenttia.

– Suomen taloustilanne näyttää nyt hyvältä. Patoutuneen kysynnän purkautuminen on nopeuttanut palveluiden toipumista. Investointinäkymä on valoisa ja vienti vetää. Kaksi vuotta mennään vauhdikkaasti, mutta sen jälkeen palataan kohti hitaampaa kasvua, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen sanoo pankin tiedotteessa.

Inflaatio on ennustejaksolla Handelsbankenin mukaan selvästi viime vuosia nopeampaa. Vuosina 2015-20 inflaatio oli keskimäärin 0,6 prosenttia, mutta Handelsbankenin mukaan inflaatio on vuosina 2021-23 keskimäärin 1,6 prosenttia.

Maailmantalouden Handelsbanken arvioi tänä vuonna kasvavan 6,0 prosenttia, ensi vuonna 4,5 prosenttia ja 3,6 prosenttia vuonna 2023.

STT

