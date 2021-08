Teatteriala: Vaatimus kahden metrin turvavälistä teattereiden katsomoissa poistettava

Vaatimus kahden metrin turvavälistä teattereiden katsomoissa on poistettava, vaativat teatterialan toimijat kannanotossaan.

Teatterialan mukaan kahden metrin turvavälivaatimuksesta pitäisi luopua teattereissa ja muissa yleisötilaisuuksissa, joissa jokaiselle osallistujalle on määritelty oma istumapaikka.

Kannanotossa sanotaan, että vaatimus kahden metrin turvavälistä tekee teattereiden toiminnan kustannuksiltaan järjettömäksi. Teatterialan mukaan vaatimus tarkoittaa, että teatterit voivat ottaa katsomoon vain 10-20 prosenttia täydestä yleisökapasiteetista.

Lisäksi teatteriala haluaa, että koronapassi otettaisiin mahdollisimman pian käyttöön ja avuksi rajoitusten purkamisessa.

Hallitus päätti torstaina jatkaa koronapassin mahdollisen käyttöönoton valmistelua. Toistaiseksi ei ole tietoa, milloin passi voitaisiin saada käyttöön.

Lauantaina julkaistun kannanoton on allekirjoittanut yli sata teatterialan toimijaa. Mukana ovat muun muassa Suomen Teatterit ry, Suomen Teatterinjohtajaliitto ja Suomen Näyttelijäliitto.

STT

